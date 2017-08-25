СМИ: Футболист «Валенсии» Абденнур достиг соглашения о переходе в «Зенит»
ТАСС, 25 августа. Защитник испанского футбольного клуба «Валенсия» Аймен Абденнур близок к переходу в российский «Зенит» на правах аренды. Об этом сообщает испанское издание As.
По информации источника, 28-летний тунисский игрок уже достиг соглашения с российским клубом о сроке аренды. «Зенит» хотел подписать с футболистом контракт на два года, однако сам Абденнур предпочел однолетнее соглашение. Отмечается, что в пятницу тунисец пропустил тренировку «Валенсии», а главный тренер команды Марселино Гарсия Тораль заявил, что о переходе защитника будет объявлено в ближайшие несколько часов.
Абденнур перешел в «Валенсию» летом 2015 года из «Монако». За это время футболист провел в составе испанской команды 35 матчей. С 2009 года защитник выступает за сборную Туниса, в составе которой сыграл 51 матч, забив два гола.
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