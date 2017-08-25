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25 августа 2017, 19:50 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист «Спартака» Тимофеев перенес операцию на колене

ТАСС, 25 августа. Полузащитник московского «Спартака» Артем Тимофеев успешно прооперирован в Риме. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

«В пятницу в клинике в столице Италии полузащитнику Артему Тимофееву, получившему травму 9 августа в матче “Спартак” — “Арсенал”, была сделана операция на передней крестообразной связке колена. Она прошла успешно. Футболист чувствует себя хорошо», — говорится в сообщении пресс- службы красно-белых.

Также сообщается, что на днях в этой же клинике проходил обследование полузащитник «Спартака» Роман Зобнин. По словам врачей, у него наблюдается «положительная динамика восстановления».

Тимофеев получил травму 9 августа в первом тайме домашнего матча против тульского «Арсенала». У 23-летнего полузащитника был диагностирован разрыв крестообразной связки левого колена.

Роман Зобнин получил травму в первом тайме товарищеского матча Венгрия — Россия (0:3), который прошел 5 июня в Будапеште. 12 июня он был прооперирован.

Следующий матч «Спартак» проведет 27 августа на выезде против «СКА-Хабаровска».

Спартак М
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