Футболист «Спартака» Тимофеев перенес операцию на колене

«В пятницу в клинике в столице Италии полузащитнику Артему Тимофееву, получившему травму 9 августа в матче “Спартак” — “Арсенал”, была сделана операция на передней крестообразной связке колена. Она прошла успешно. Футболист чувствует себя хорошо», — говорится в сообщении пресс- службы красно-белых.

Также сообщается, что на днях в этой же клинике проходил обследование полузащитник «Спартака» Роман Зобнин. По словам врачей, у него наблюдается «положительная динамика восстановления».

Тимофеев получил травму 9 августа в первом тайме домашнего матча против тульского «Арсенала». У 23-летнего полузащитника был диагностирован разрыв крестообразной связки левого колена.

Роман Зобнин получил травму в первом тайме товарищеского матча Венгрия — Россия (0:3), который прошел 5 июня в Будапеште. 12 июня он был прооперирован.

Следующий матч «Спартак» проведет 27 августа на выезде против «СКА-Хабаровска».