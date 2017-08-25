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25 августа 2017, 17:59 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

ЦСКА нацелился на воспитанника «Ювентуса»

Полузащитник эквадорского «Эмелека» Айртон Пресиадо попал в сферу интересов ЦСКА.

Radiohuancavilca сообщает, что переговоры клубов находятся в финальной стадии.

Transfermarkt.de оценивает 23-летнего хавбека в 1,6 миллиона евро. Пресиадо является воспитанником эквадорского «Ювентуса». В Европе футболист выступал за португальские «Трофенси» и «Лейшойнш».

В минувшем сезоне Пресиадо отыграл 26 матчей за «Эмелек». В его активе восемь голов и восемь передач.

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