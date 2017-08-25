ЦСКА нацелился на воспитанника «Ювентуса»
Полузащитник эквадорского «Эмелека» Айртон Пресиадо попал в сферу интересов ЦСКА.
Radiohuancavilca сообщает, что переговоры клубов находятся в финальной стадии.
Transfermarkt.de оценивает 23-летнего хавбека в 1,6 миллиона евро. Пресиадо является воспитанником эквадорского «Ювентуса». В Европе футболист выступал за португальские «Трофенси» и «Лейшойнш».
В минувшем сезоне Пресиадо отыграл 26 матчей за «Эмелек». В его активе восемь голов и восемь передач.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter