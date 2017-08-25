Футболисты «Локомотива» победили «Урал» в матче молодежного первенства России

Встреча, прошедшая в пятницу в Москве, завершилась со счетом 2:0. В составе «Локомотива» голы забили Алексей Миронов (66-я минута) и Илья Рубцов (81).

Матч основных составов «Локомотива» и «Урала» состоится в субботу в Москве.