Футболисты «Локомотива» победили «Урал» в матче молодежного первенства России
МОСКВА, 25 авг —
Р-Спорт. Московский «Локомотив» победил екатеринбургский «Урал» в матче восьмого тура молодежного первенства России по футболу.
Встреча, прошедшая в пятницу в Москве, завершилась со счетом 2:0. В составе «Локомотива» голы забили Алексей Миронов (66-я минута) и Илья Рубцов (81).
Матч основных составов «Локомотива» и «Урала» состоится в субботу в Москве.
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