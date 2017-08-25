ЦСКА хочет арендовать Смолова
Нападающий сборной России Федор Смолов может продолжить карьеру в ЦСКА. Армейцы готовы арендовать футболиста «Краснодара» сроком на 6 месяцев.
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После того, как «Краснодар» выбыл из Лиги Европы, руководство клуба готово отпустить Федора. Сам Смолов мечтает проявить себя в Лиге чемпионов, участником которой является ЦСКА. Согласно информации сайта «ЭкСпорт», владелец «Краснодара» Сергей Галицкий согласен отдать Федора в аренду армейцам на полгода.
Помимо ЦСКА лучшего бомбардира двух последних чемпионатов России хотели бы видеть в «Спартаке» и «Зенита». Вероятность того, что Смолов останется в «Краснодаре», по мнению «ЭкСпорта» невелика.
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