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25 августа 2017, 16:26 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Рубин» обыграл «Тосно» в домашнем матче молодежного первенства России по футболу

МОСКВА, 25 авг — Р-Спорт. Футболисты казанского «Рубина» на своем поле одолели «Тосно» в матче восьмого тура молодежного первенства России.

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Казани, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч на 86-й минуте забил Максим Лукоянов.

В другом матче тура тульский «Арсенал» дома сыграл вничью с пермским «Амкаром» — 2:2. У «Арсенала» дубль на счету Аркадия Лобзина (18, 62), у «Амкара» два мяча забил Вадим Чухланцев (29, 57).

Матчи основных составов «Рубин» — «Тосно» и «Арсенал» — «Амкар» пройдут в субботу.

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