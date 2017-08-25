«Рубин» обыграл «Тосно» в домашнем матче молодежного первенства России по футболу
МОСКВА, 25 авг —
Р-Спорт. Футболисты казанского «Рубина» на своем поле одолели «Тосно» в матче восьмого тура молодежного первенства России.
Встреча, состоявшаяся в пятницу в Казани, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч на 86-й минуте забил Максим Лукоянов.
В другом матче тура тульский «Арсенал» дома сыграл вничью с пермским «Амкаром» — 2:2. У «Арсенала» дубль на счету Аркадия Лобзина (18, 62), у «Амкара» два мяча забил Вадим Чухланцев (29, 57).
Матчи основных составов «Рубин» — «Тосно» и «Арсенал» — «Амкар» пройдут в субботу.
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