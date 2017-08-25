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25 августа 2017, 16:12 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Локомотив» ведет переговоры со «Спартой» о переходе футболиста Караваева

МОСКВА, 25 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Защитник чешского футбольного клуба «Спарта» Вячеслав Караваев может продолжить карьеру в российском «Локомотиве». Об этом ТАСС рассказал помощник главного тренера чешской команды Радослав Ковач.

Предполагаемая сумма трансфера которую российский клуб выплатит за <span class=error>Караваева</span> — €25 млн. Увеличить
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Ранее в СМИ появилась информация, что «Локомотив» может выкупить права на 22-летнего Караваева в ходе нынешнего трансферного окна.

«Да, действительно Караваев может продолжить карьеру в “Локомотиве”. Речь не идет об аренде, если это случиться, то будет полноценный трансфер. Сейчас клубы ведут переговоры по этому поводу», — сказал Ковач.

Предполагаемая сумма трансфера, которую российский клуб выплатит за Караваева, — €2,5 млн.

Караваев перешел в «Спарту» в 2016 году из московского ЦСКА, с 2014 года он играл в аренде в чешских командах «Дукла» и «Яблонец». В прошедшем сезоне провел за «Спарту» 37 матчей в различных турнирах, отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами. Также он был признан лучшим игроком «Спарты» в прошлом сезоне, став первым иностранцем, который удостоился этой награды.

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