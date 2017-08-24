Агент: Вендел выбрал «ПСЖ», хотя предложение парижан не было лучше, чем у ЦСКА

Интерес к футболисту также проявлял ЦСКА.



«Во время переговоров наступает такой момент, когда решение должен принимать игрок. Основная причина, почему Вендел переходит в “ПСЖ”, — это личная позиция моего клиента. Условия, предложенные парижанами, не были лучше, чем у ЦСКА, но Вендел выбрал французский проект. К сожалению, такой классный клуб, как “Порту”, не смог составить конкуренцию “ПСЖ” и ЦСКА, поскольку его предложение в финансовом плане не устроило ни “Флуминенсе”, ни моего клиента», — приводит слова Мораеса Record.