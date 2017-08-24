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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30787929/
24 августа 2017, 20:30 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Агент: Вендел выбрал «ПСЖ», хотя предложение парижан не было лучше, чем у ЦСКА

Фредерико Мораес, представитель полузащитника «Флуминенсе» Вендела, подтвердил информацию о том, что его клиент перейдёт в «ПСЖ».

Интерес к футболисту также проявлял ЦСКА.

«Во время переговоров наступает такой момент, когда решение должен принимать игрок. Основная причина, почему Вендел переходит в “ПСЖ”, — это личная позиция моего клиента. Условия, предложенные парижанами, не были лучше, чем у ЦСКА, но Вендел выбрал французский проект. К сожалению, такой классный клуб, как “Порту”, не смог составить конкуренцию “ПСЖ” и ЦСКА, поскольку его предложение в финансовом плане не устроило ни “Флуминенсе”, ни моего клиента», — приводит слова Мораеса Record.

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