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24 августа 2017, 20:20 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Геннадий Орлов: Один орел-стервятник не допустит бакланов на крышу стадиона на Крестовском острове

Телекомментатор Геннадий Орлов дал совет о том, как бороться с бакланами, которые якобы повреждают светоотражающую пленку на крыше стадиона на Крестовском острове.

Телекомментатор Геннадий Орлов дал совет о том как бороться с бакланами которые якобы повреждают светоотражающую пленку на крыше стадиона на <span class=error>Крестовском</span> острове. Увеличить
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Об этом рассказал ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.

— Дождь, настоящая питерская погода и футбол, но главное, что у нас есть крыша, — заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге Орлов. — А против бакланов есть средство. Нужно поблизости завести орла-стервятника. Если что, я могу договорится, потому что все, что имеет корень «орел», мне близко. Одного орла-стервятника хватит, чтобы не пускать бакланов.

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