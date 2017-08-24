Геннадий Орлов: Один орел-стервятник не допустит бакланов на крышу стадиона на Крестовском острове
Телекомментатор Геннадий Орлов дал совет о том, как бороться с бакланами, которые якобы повреждают светоотражающую пленку на крыше стадиона на Крестовском острове.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Об этом рассказал ранее
— Дождь, настоящая питерская погода и футбол, но главное, что у нас есть крыша, — заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в
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