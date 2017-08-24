Геннадий Орлов: Один орел-стервятник не допустит бакланов на крышу стадиона на Крестовском острове

Об этом рассказал ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.

— Дождь, настоящая питерская погода и футбол, но главное, что у нас есть крыша, — заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге Орлов. — А против бакланов есть средство. Нужно поблизости завести орла-стервятника. Если что, я могу договорится, потому что все, что имеет корень «орел», мне близко. Одного орла-стервятника хватит, чтобы не пускать бакланов.