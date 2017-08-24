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На трансферном радаре ЦСКА замигала точка в Южном полушарии — армейцев заинтересовал бразильский полузащитник «Флуминенсе» Вендел. Столичный клуб, по словам генерального директора Романа Бабаева, готов вступить в неравную борьбу за молодого футболиста. Неравную — потому что свое предложение уже подготовил «ПСЖ», чей мягкий катарский акцент, как показывает это лето, способен вскружить голову кому угодно.

КТО ТАКОЙ ВЕНДЕЛ?

Маркус Вендел Валле да Силва — 19-летний (28 августа ему исполнится 20) бразилец, познакомившийся с большим футболом в школе «Тигрес Бразил», откуда его в относительно взрослом возрасте (18 лет) забрал «Флуминенсе». Примечательно, что до совершеннолетия Вендел дважды был на просмотре в команде из Рио (и один раз даже добрался до «Бенфики»), но и «Флу» (оба раза), и португальцы ответили отказом. Бог в Бразилии тоже любит троицу — Вендел получил еще один шанс проявить себя перед руководителями академии «Флуминенсе», и на этот раз удача была на его стороне.

Правша с мощным телосложением так резво начал осваивать центр поля в молодежке «Флу», что главный тренер первой команды, Абел Брага, не мог не обратить на него внимания. Уже через год парня начали привлекать к играм основы, а когда несколько полузащитников синхронно получили травмы, Вендела бросили в бой, не спросив разрешения. Так он оказался в заявке команды на Копа Судамерикана, и там тоже начал с места в карьер — после его отличной игры против уругвайского «Ливерпуля» в соцсетях «Флуминенсе» появилась картинка, где Вендел изображен на всех позициях сразу, а подпись гласила: «Забивает, атакует, разоружает, отдает передачи и завершает. Южная Америка, удовольствие, Маркус Вендел».

«Это был настоящий спектакль», — скажет тренер.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="pt" dir="ltr">Marca, ataca, desarma, cruza e finaliza. América do Sul, prazer, Marcus Wendel. <a href="https://twitter.com/hashtag/FluNaSula?src=hash">#FluNaSula</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/VemQueTem?src=hash">#VemQueTem</a> <a href="https://t.co/Ay02IZdZ9p">pic.twitter.com/Ay02IZdZ9p</a></p>— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) <a href="https://twitter.com/FluminenseFC/status/849962523579346948">6 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Вендел играл в молодежке ближе к нападению и забивал чаще, но во взрослой команде ему доверили больше созидательных функций, отодвинув в центр поля. Он хорошо чувствует игру, умело создает опасные моменты и порой отлично завершает атаки сам. Часто вступает в отбор и редко фолит. «Если бы он захотел, то вообще никогда не получал бы карточек», — продолжает хвалить подопечного главный тренер «Флуминенсе».

Из недостатков стоит отметить нехватку хладнокровия (в силу возраста) и поспешные решения, которыми Вендел, порой, грешит.

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