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24 августа 2017, 19:54 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

W — значит Вендел. ЦСКА вступает в борьбу с «ПСЖ»

Московский клуб пытается увести талантливого бразильца из-под носа у вездесущих парижан.

Московский клуб пытается увести талантливого бразильца из-под носа у вездесущих парижан. Увеличить
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На трансферном радаре ЦСКА замигала точка в Южном полушарии — армейцев заинтересовал бразильский полузащитник «Флуминенсе» Вендел. Столичный клуб, по словам генерального директора Романа Бабаева, готов вступить в неравную борьбу за молодого футболиста. Неравную — потому что свое предложение уже подготовил «ПСЖ», чей мягкий катарский акцент, как показывает это лето, способен вскружить голову кому угодно.

КТО ТАКОЙ ВЕНДЕЛ?

Маркус Вендел Валле да Силва — 19-летний (28 августа ему исполнится 20) бразилец, познакомившийся с большим футболом в школе «Тигрес Бразил», откуда его в относительно взрослом возрасте (18 лет) забрал «Флуминенсе». Примечательно, что до совершеннолетия Вендел дважды был на просмотре в команде из Рио (и один раз даже добрался до «Бенфики»), но и «Флу» (оба раза), и португальцы ответили отказом. Бог в Бразилии тоже любит троицу — Вендел получил еще один шанс проявить себя перед руководителями академии «Флуминенсе», и на этот раз удача была на его стороне.

Правша с мощным телосложением так резво начал осваивать центр поля в молодежке «Флу», что главный тренер первой команды, Абел Брага, не мог не обратить на него внимания. Уже через год парня начали привлекать к играм основы, а когда несколько полузащитников синхронно получили травмы, Вендела бросили в бой, не спросив разрешения. Так он оказался в заявке команды на Копа Судамерикана, и там тоже начал с места в карьер — после его отличной игры против уругвайского «Ливерпуля» в соцсетях «Флуминенсе» появилась картинка, где Вендел изображен на всех позициях сразу, а подпись гласила: «Забивает, атакует, разоружает, отдает передачи и завершает. Южная Америка, удовольствие, Маркус Вендел».

«Это был настоящий спектакль», — скажет тренер.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Вендел играл в молодежке ближе к нападению и забивал чаще, но во взрослой команде ему доверили больше созидательных функций, отодвинув в центр поля. Он хорошо чувствует игру, умело создает опасные моменты и порой отлично завершает атаки сам. Часто вступает в отбор и редко фолит. «Если бы он захотел, то вообще никогда не получал бы карточек», — продолжает хвалить подопечного главный тренер «Флуминенсе».

Из недостатков стоит отметить нехватку хладнокровия (в силу возраста) и поспешные решения, которыми Вендел, порой, грешит.

ИНТЕРЕС ИЗ ЕВРОПЫ

Руку на пульс европейские гранды положили еще весной — уже тогда появились первые слухи об интересе к Венделу со стороны «Барселоны» и «Милана». Ближе к лету количество новостей увеличилось. «Мой телефон практически не замолкает», — пожаловался как-то в июле агент футболиста. Сейчас на Вендела, помимо ЦСКА, претендуют «Порту» и «ПСЖ», и пока предложение французов называют самым многообещающим. Впрочем, до закрытия трансферного окна еще целая неделя — кто знает, вдруг Москва все-таки победит? Все-таки шансов заиграть в ЦСКА явно больше, чем в «ПСЖ».

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