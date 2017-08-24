Во Франции утверждают, что Раньери заблокировал трансфер Салы в «Локомотив»

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В начале августа сообщалось, что российский клуб предложил «Нанту» около € 7 млн за 26-летнего футболиста.

По информации издания, главный тренер французской команды Клаудио Раньери лично заблокировал трансфер Салы в «Локомотив». Позже итальянский специалист на одной из пресс-конференций подтвердил, что форвард останется в «Нанте».

В прошлом сезоне аргентинский игрок провёл в чемпионате Франции 34 матча, в которых отметился 12 голами и 6 результативными передачами. Ранее Сала выступал за «Бордо», за который дебютировал в 2012 году, после чего играл в аренде за «Орлеан», «Ньор» и «Кан». Контракт форварда с «Нантом», чьи цвета он защищает с 2015 года, рассчитан до 2020 года.