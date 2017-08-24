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24 августа 2017, 18:37 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Прудников подписал контракт с футбольным клубом «Анжи»

ТАСС, 24 августа. Российский футболист Александр Прудников подписал контракт с махачкалинским «Анжи». Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Контракт «Анжи» и 28-летнего нападающего рассчитан до конца сезона-2017/18. Ранее ТАСС сообщил, что Прудников близок к подписанию однолетнего соглашения с клубом из Махачкалы.

Прудников подписал контракт с «Анжи» в феврале 2017 года. После завершения прошлого сезона клуб не стал продлевать соглашение с игроком. Как ранее сообщил ТАСС источник близкий к клубу, это произошло из-за разногласий Прудникова с главным тренером команды Александром Григоряном. Григорян ушел в отставку 12 августа после поражения «Анжи» в матче с московским «Динамо» (1:3).

Нападающий провел в составе махачкалинской команды в чемпионате России сезона-2016/17 десять матчей и забил три мяча.

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