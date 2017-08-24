«Хоффенхайм» отказался продавать «Зениту» 20-летнего полузащитника

Главная причина — 20-летний футболист не хочет уезжать из Германии. Ожидается, что Окс будет отдан в аренду одному из клубов Бундеслиги.

Основная позиция Окса — левый полузащитник. Также он может сыграть справа в атаке и на позиции центрфорварда.

В активе Филиппа выступления за сборную Германии U-15, U-16, U-17, U-18, U-19, U-20.