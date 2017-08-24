«Наполи» отклонил предложение «Зенита» по Джаккерини

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В интервью Rai Sport агент сказал: «Зенит», главным тренером которого является Роберто Манчини, сделал очень солидное предложение по Джаккерини, однако «Наполи» ответил отказом.

Основная позиция Джаккерини — правый полузащитник, также он может сыграть в центре полузащиты и справа в атаке. В активе Эмануэле 29 матчей и 4 гола за сборную Италии.