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24 августа 2017, 17:52 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Наполи» отклонил предложение «Зенита» по Джаккерини

«Зенит» пытался приобрести полузащитника Эмануэле Джаккерини, «Наполи» отклонил предложение петербургской команды, сообщил агент 32-летнего футболиста Фурио Валькареджи.

Зенит пытался приобрести полузащитника <span class=error>Эмануэле</span> Джаккерини <span class=error>Наполи</span> отклонил предложение петербургской команды сообщил агент 32-летнего футболиста <span class=error>Фурио</span> Валькареджи. Увеличить
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В интервью Rai Sport агент сказал: «Зенит», главным тренером которого является Роберто Манчини, сделал очень солидное предложение по Джаккерини, однако «Наполи» ответил отказом.

Основная позиция Джаккерини — правый полузащитник, также он может сыграть в центре полузащиты и справа в атаке. В активе Эмануэле 29 матчей и 4 гола за сборную Италии.

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