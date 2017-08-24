Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30786081/
24 августа 2017, 17:21 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Sports.ru выиграл иск к «Матч ТВ» о незаконно размещенном контенте

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд удовлетворил иск портала Sports.ru к телеканалу «Матч ТВ» о незаконном использовании контента. Об этом ТАСС сообщил и. о. руководителя пресс-службы Мосгорсуда Кирилл Рябчиков.

Матч ТВ в частности выплатит 6 тыс. рублей в качестве компенсации за <span class=error>госпошлину</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Суд удовлетворил исковые требования портала», — сказал представитель суда.

Sports.ru в иске требовал создать технические условия, препятствующие незаконному размещению материалов, на одном из интернет-каналов телеканала «Матч ТВ», а именно статей «Для чего существует казанский “Рубин”? Известно — это плохо» и «Даниэл Алвес затащил “Ювентус” в финал Лиги чемпионов», и компенсировать госпошлину по иску в размере 6 тыс. рублей. Мосгорсуд исковые требования удовлетворил.

Ранее Мосгорсуд по запросу истца временно заблокировал доступ к незаконно размещенным материалам.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости

Аршавин сообщил, что может завершить карьеру в нынешнем году

Футболист Ибрагимович подписал контракт с "Манчестер Юнайтед" на один год

Тренер: отбывшая дисквалификацию за допинг призер Олимпиады Завьялова возобновит карьеру

Мамиашвили: бюро UWW утвердило проведение ЧЕ-2018 по борьбе в Каспийске