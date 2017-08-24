Sports.ru выиграл иск к «Матч ТВ» о незаконно размещенном контенте
МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд удовлетворил иск портала Sports.ru к телеканалу «Матч ТВ» о незаконном использовании контента. Об этом ТАСС сообщил и. о. руководителя
пресс-службы Мосгорсуда Кирилл Рябчиков.
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«Суд удовлетворил исковые требования портала», — сказал представитель суда.
Sports.ru в иске требовал создать технические условия, препятствующие незаконному размещению материалов, на одном из
Ранее Мосгорсуд по запросу истца временно заблокировал доступ к незаконно размещенным материалам.
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