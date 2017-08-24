Sports.ru выиграл иск к «Матч ТВ» о незаконно размещенном контенте

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«Суд удовлетворил исковые требования портала», — сказал представитель суда.

Sports.ru в иске требовал создать технические условия, препятствующие незаконному размещению материалов, на одном из интернет-каналов телеканала «Матч ТВ», а именно статей «Для чего существует казанский “Рубин”? Известно — это плохо» и «Даниэл Алвес затащил “Ювентус” в финал Лиги чемпионов», и компенсировать госпошлину по иску в размере 6 тыс. рублей. Мосгорсуд исковые требования удовлетворил.

Ранее Мосгорсуд по запросу истца временно заблокировал доступ к незаконно размещенным материалам.