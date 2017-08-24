Йоветич не заинтересовался предложением «Спартака»

Черногорский футболист изучает вариант с возвращением в «Севилью», где он играл в прошлом сезоне на правах аренды. В составе испанской команды Йоветич принял участие в 24 матчах, в которых забил 7 голов и сделал 5 голевых передач.

Не заинтересовало Йоветича и предложение «Порту», несмотря на то что португальцы, как и «Спартак», сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов.

Основная позиция Йоветича — центральный нападающий. Кроме того он может сыграть на позиции оттянутого форварда и левого вингера.