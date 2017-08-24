ЦСКА предложил «Генту» € 6 млн за нигерийского опорного полузащитника
По информации «Чемпионата», ЦСКА заинтересован в приобретении нигерийского опорного полузащитника Андерсона Эсити.
За 23-летнего футболиста
Эсити перешёл в «Гент» в 2016 году из «Эшторила». В составе бельгийской команды он принял участие в 39 матчах, в которых получил 11 жёлтых карточек, 1 красную карточку и 1 раз был удалён с поля за два предупреждения.
В активе Эсити 2 матча за сборную Нигерии.
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