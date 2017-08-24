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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30785457/
24 августа 2017, 16:25 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

ЦСКА предложил «Генту» € 6 млн за нигерийского опорного полузащитника

По информации «Чемпионата», ЦСКА заинтересован в приобретении нигерийского опорного полузащитника Андерсона Эсити.

За 23-летнего футболиста красно-синие предложили «Генту» € 6 млн.

Эсити перешёл в «Гент» в 2016 году из «Эшторила». В составе бельгийской команды он принял участие в 39 матчах, в которых получил 11 жёлтых карточек, 1 красную карточку и 1 раз был удалён с поля за два предупреждения.

В активе Эсити 2 матча за сборную Нигерии.

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