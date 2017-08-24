ЦСКА предложил «Генту» € 6 млн за нигерийского опорного полузащитника

За 23-летнего футболиста красно-синие предложили «Генту» € 6 млн.

Эсити перешёл в «Гент» в 2016 году из «Эшторила». В составе бельгийской команды он принял участие в 39 матчах, в которых получил 11 жёлтых карточек, 1 красную карточку и 1 раз был удалён с поля за два предупреждения.

В активе Эсити 2 матча за сборную Нигерии.