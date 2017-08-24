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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30785278/
24 августа 2017, 16:10 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Манчини и Тимощук оштрафованы КДК на 10 тыс. рублей

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини, а также его помощник Анатолий Тимощук оштрафованы на 10 тыс. рублей каждый за неоднократный выход за пределы технической зоны в матче 7-го тура РФПЛ с «Амкаром» (1:0).

Главный тренер Зенита <span class=error>Роберто</span> <span class=error>Манчини</span> а также его помощник Анатолий Тимощук оштрафованы на 10 тыс. рублей каждый за неоднократный выход за пределы технической зоны в матче 7-го тура <span class=error>РФПЛ</span> с <span class=error>Амкаром</span> (1:0). Увеличить
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Об этом рассказал глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

«По матчу «Амкар» — «Зенит»: главный тренер «Зенита» Манчини неоднократно покидал пределы технической зоны, за что и оштрафован на 10 тыс. рублей. Это первое нарушение в сезоне для тренера. Анатолий Тимощук также покидал пределы технической зоны, за что наказан аналогичным штрафом.

По матчу 7-го тура «Динамо» — «Уфа» (1:1): болельщики хозяев скандировали нецензурные выражения в адрес судьи, за что клуб оштрафован на 30 тыс. рублей.

По матчу «Ахмат» — «Арсенал»: на 54-й и 58-й минутах диктор использовал громкоговоритель стадиона, чтобы поддержать команду. За это клуб оштрафован на 30 тысяч рублей. Главный тренер «Ахмата» Кононов выходил за пределы технической зоны. За что был оштрафован на 20 тысяч рублей. Это уже второе нарушение в сезоне, — сказал Григорьянц.

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