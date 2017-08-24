Манчини и Тимощук оштрафованы КДК на 10 тыс. рублей

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Об этом рассказал глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

«По матчу «Амкар» — «Зенит»: главный тренер «Зенита» Манчини неоднократно покидал пределы технической зоны, за что и оштрафован на 10 тыс. рублей. Это первое нарушение в сезоне для тренера. Анатолий Тимощук также покидал пределы технической зоны, за что наказан аналогичным штрафом.

По матчу 7-го тура «Динамо» — «Уфа» (1:1): болельщики хозяев скандировали нецензурные выражения в адрес судьи, за что клуб оштрафован на 30 тыс. рублей.

По матчу «Ахмат» — «Арсенал»: на 54-й и 58-й минутах диктор использовал громкоговоритель стадиона, чтобы поддержать команду. За это клуб оштрафован на 30 тысяч рублей. Главный тренер «Ахмата» Кононов выходил за пределы технической зоны. За что был оштрафован на 20 тысяч рублей. Это уже второе нарушение в сезоне, — сказал Григорьянц.