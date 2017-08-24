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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30784873/
24 августа 2017, 15:46 | Футбол: Премьер-лига | Газета.Ру

Спортивный директор «Рубина»: «Зенит» не отдаст Ерохина или Полоза

Спортивный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что клуб не рассматривает возможность перехода футболистов «Зенита» Александра Ерохина и Дмитрия Полоза.

Спортивный директор казанского Рубина <span class=error>Рустем</span> <span class=error>Сайманов</span> заявил что клуб не рассматривает возможность перехода футболистов Зенита Александра <span class=error>Ерохина</span> и Дмитрия Полоза. Увеличить
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«Возможная аренда Нобоа? Никогда не говори «никогда». Но у нас пока и так много полузащитников, и если его брать, то как это будет выглядеть?

Разговоры про Ерохина или Полоза — это вообще бесперспективно. Их «Зенит» не отдаст. Это даже не обсуждается, и клуб даже не рассматривает варианты, чтобы их куда-то отдать. Бухарова, я думаю, «Ростов» не отпустит, — цитирует Сайманова «Бизнес online».

Ранее сообщалось, что Полоз может перейти в «Локомотив» на правах аренды.

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