Спортивный директор «Рубина»: «Зенит» не отдаст Ерохина или Полоза

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Возможная аренда Нобоа? Никогда не говори «никогда». Но у нас пока и так много полузащитников, и если его брать, то как это будет выглядеть?

Разговоры про Ерохина или Полоза — это вообще бесперспективно. Их «Зенит» не отдаст. Это даже не обсуждается, и клуб даже не рассматривает варианты, чтобы их куда-то отдать. Бухарова, я думаю, «Ростов» не отпустит, — цитирует Сайманова «Бизнес online».

Ранее сообщалось, что Полоз может перейти в «Локомотив» на правах аренды.