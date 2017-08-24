Спортивный директор «Рубина»: «Зенит» не отдаст Ерохина или Полоза
Спортивный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что клуб не рассматривает возможность перехода футболистов «Зенита» Александра Ерохина и Дмитрия Полоза.
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«Возможная аренда Нобоа? Никогда не говори «никогда». Но у нас пока и так много полузащитников, и если его брать, то как это будет выглядеть?
Разговоры про Ерохина или Полоза — это вообще бесперспективно. Их «Зенит» не отдаст. Это даже не обсуждается, и клуб даже не рассматривает варианты, чтобы их
Ранее сообщалось, что Полоз может перейти в «Локомотив» на правах аренды.
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