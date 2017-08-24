«Спартак» оштрафован на 260 тысяч рублей по итогам матча с «Локомотивом»
МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» на 260 тысяч рублей за поведение болельщиков команды во время матча чемпионата страны с «Локомотивом». Об этом журналистам сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча седьмого тура прошла в субботу на «Открытие- Арене» и завершилась победой железнодорожников со счетом 4:3.
«Спартак» оштрафован за скандирование болельщиками оскорбительных выражений, а также использование и бросание пиротехники и взрывпакетов. «Локомотив» оштрафован на 60 тысяч.
|19.08.2017 17:30
|Зрители 33027
|основной раунд: 7-й тур
|Открытие Арена
|Спартак М
|3:4
|Локомотив М
|Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
|Массимо Каррера
|Юрий Семин
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|8
|14
|Удары (всего)
|11
|7
|Удары в створ
|8
|2
|Угловые
|7
|8
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Алексей Еськов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Игорь Демешко (Химки, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter