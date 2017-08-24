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24 августа 2017, 15:25 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Спартак» оштрафован на 260 тысяч рублей по итогам матча с «Локомотивом»

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» на 260 тысяч рублей за поведение болельщиков команды во время матча чемпионата страны с «Локомотивом». Об этом журналистам сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

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Встреча седьмого тура прошла в субботу на «Открытие- Арене» и завершилась победой железнодорожников со счетом 4:3.

«Спартак» оштрафован за скандирование болельщиками оскорбительных выражений, а также использование и бросание пиротехники и взрывпакетов. «Локомотив» оштрафован на 60 тысяч.

19.08.2017 17:30 Зрители 33027 основной раунд: 7-й тур Открытие Арена
Спартак М 3:4 Локомотив М
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Юрий Семин
Голы
30′ Денис Глушаков (К. Промес) 8
43′ де Соуза Луиз Адриану (К. Промес, Д. Ананидзе) 12
90+2′ Квинси Промес 10
36 Дмитрий Баринов (Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 48′
59 Алексей Миранчук (Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш, Ант. Миранчук) 69′
18 Александр Коломейцев (Д. Фарфан, Ант. Миранчук) 83′
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 90+1′
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Сердар Таски 5
Сальваторе Боккетти 16
27′ 45+1′ Александр Самедов 19
Квинси Промес 10
Денис Глушаков (к) 8
де Соуза Луиз Адриану 12
72′ Марио Пашалич 50
Лукас Мартинс Фернанду 11
45′ Джано Ананидзе 7
Лоренсо Мельгарехо 25
1 Маринату Алвим Гильерме
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
20 Владислав Игнатьев 72′
27 Игорь Денисов (к)
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 63′
59 Алексей Миранчук 59′
8 Джефферсон Фарфан
36 Дмитрий Баринов 78′
18 Александр Коломейцев
31 Мачей Рыбус 45′
29 Виталий Денисов
23 Дмитрий Тарасов 45′
60 Антон Миранчук
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 8
14 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 8
2 Угловые 7
8 Фолы 10
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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