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24 августа 2017, 14:52 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Прудников может вернуться в «Анжи» и уже приступил к тренировкам с командой

Нападающий Александр Прудников может перейти в стан махачкалинского «Анжи».

Как сообщает «Молодёжь Дагестана», болельщики, посетившие в среду вечером открытую тренировку команды, наблюдали его среди игроков основного состава. Вероятность того, что новый контракт с нападающим будет подписан, высока.

Отметим, что 28-летний футболист уже выступал за «Анжи» с 2011 по 2012 год, а также во второй части прошлого сезона. В сезоне-2016/17 Прудников сыграл в Премьер-Лиге 14 матчей, в которых отметился тремя голами и одной голевой передачей.

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