Прудников может вернуться в «Анжи» и уже приступил к тренировкам с командой

Как сообщает «Молодёжь Дагестана», болельщики, посетившие в среду вечером открытую тренировку команды, наблюдали его среди игроков основного состава. Вероятность того, что новый контракт с нападающим будет подписан, высока.

Отметим, что 28-летний футболист уже выступал за «Анжи» с 2011 по 2012 год, а также во второй части прошлого сезона. В сезоне-2016/17 Прудников сыграл в Премьер-Лиге 14 матчей, в которых отметился тремя голами и одной голевой передачей.