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24 августа 2017, 14:14 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Аршавин: Такой «Зенит» мне очень нравится

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением об игре петербургской команды в нынешнем сезоне.

Под руководством итальянского специалиста Роберто Манчини «Зенит» лидирует в РФПЛ после семи туров.

«Видел почти все игры “Зенита” в начале сезона. Такой “Зенит” мне очень нравится. Команда играет в свежий футбол, быстро и активно. Очень нравится Леандро Паредес», — сказал Аршавин, отвечая на вопросы журналистов в Барнауле.

Аршавина также попросили оценить игру уроженца Барнаула Александра Ерохина, выступающего в настоящее время за «Зенит». «Если честно, пока это самое слабое звено “Зенита”. Но, конечно, он талантливый и перспективный футболист», — отметил 36-летний футболист.

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