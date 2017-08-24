Аршавин: Такой «Зенит» мне очень нравится

Под руководством итальянского специалиста Роберто Манчини «Зенит» лидирует в РФПЛ после семи туров.

«Видел почти все игры “Зенита” в начале сезона. Такой “Зенит” мне очень нравится. Команда играет в свежий футбол, быстро и активно. Очень нравится Леандро Паредес», — сказал Аршавин, отвечая на вопросы журналистов в Барнауле.

Аршавина также попросили оценить игру уроженца Барнаула Александра Ерохина, выступающего в настоящее время за «Зенит». «Если честно, пока это самое слабое звено “Зенита”. Но, конечно, он талантливый и перспективный футболист», — отметил 36-летний футболист.