Агент бельгийца Энгельса подтвердил интерес российских клубов к футболисту

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее СМИ сообщали о том, что к 22-летнему бельгийцу проявляют интерес московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит».

«Сейчас к игроку есть огромный интерес со стороны различных клубов Европы, в том числе и из России. Я не буду вам называть, какие именно клубы ведут переговоры по игроку, но могу сказать с уверенностью, что скоро вы все узнаете. Сегодня у игрока важный матч в Лиге Европы (“Брюгге” на выезде сыграет против греческого АЕКа — прим. ТАСС), после которого мы сядем с Бьорном и обсудим его будущее», — сказал Масалк.

Энгельс начал профессиональную карьеру в «Брюгге» в 2012 году и с тех пор принял участие в 79 играх команды (12 мячей). В текущем сезоне футболист, выступающий на позиции центрального защитника, сыграл в четырех матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Футболист неоднократно вызывался в юношеские и молодежную сборные Бельгии.