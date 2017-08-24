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24 августа 2017, 13:36 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Агент бельгийца Энгельса подтвердил интерес российских клубов к футболисту

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Защитник бельгийского «Брюгге» Бьорн Энгельс может перейти в один из клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом ТАСС сообщил агент игрока Эверт Масалк.

Ранее сообщалось о том что к 22-летнему защитнику Брюгге проявляют интерес московский Спартак и <nobr>санкт-петербургский</nobr> Зенит Увеличить
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Ранее СМИ сообщали о том, что к 22-летнему бельгийцу проявляют интерес московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит».

«Сейчас к игроку есть огромный интерес со стороны различных клубов Европы, в том числе и из России. Я не буду вам называть, какие именно клубы ведут переговоры по игроку, но могу сказать с уверенностью, что скоро вы все узнаете. Сегодня у игрока важный матч в Лиге Европы (“Брюгге” на выезде сыграет против греческого АЕКа — прим. ТАСС), после которого мы сядем с Бьорном и обсудим его будущее», — сказал Масалк.

Энгельс начал профессиональную карьеру в «Брюгге» в 2012 году и с тех пор принял участие в 79 играх команды (12 мячей). В текущем сезоне футболист, выступающий на позиции центрального защитника, сыграл в четырех матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Футболист неоднократно вызывался в юношеские и молодежную сборные Бельгии.

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