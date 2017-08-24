Саму Гарсия расторг контракт с «Рубином» и перешёл в «Леванте»

27-летний Гарсия перебрался в «Рубин» летом 2016 года из «Вильярреала», но во второй половине сезона вернулся назад в Испанию, где выступал на правах аренды в «Леганесе». В составе «Рубина» он отыграл в 15 матчах и отметился 1 голом.



«Благодарим футболиста за время, проведенное в нашем клубе, желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении «Рубина».