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24 августа 2017, 12:36 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Саму Гарсия расторг контракт с «Рубином» и перешёл в «Леванте»

Полузащитник Саму Гарсия расторг контракт с «Рубином» и перешёл в испанский «Леванте», о чём сообщает официальный сайт казанского клуба.

27-летний Гарсия перебрался в «Рубин» летом 2016 года из «Вильярреала», но во второй половине сезона вернулся назад в Испанию, где выступал на правах аренды в «Леганесе». В составе «Рубина» он отыграл в 15 матчах и отметился 1 голом.

«Благодарим футболиста за время, проведенное в нашем клубе, желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении «Рубина».

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