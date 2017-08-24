Полузащитник ЦСКА Макаров перенёс операцию на голеностопе

В ближайшие дни полузащитник вернётся в Москву для прохождения курса реабилитации, сообщает официальный сайт красно-синих. О сроках восстановления игрока будет известно позднее.

Макаров, который является воспитанником ЦСКА, прошлый сезон провёл на правах аренды в «Тосно». 25 июля Макаров дебютировал в составе «армейцев» в Лиге чемпионов, выйдя на замену в матче 3-го квалификационного раунда с греческим АЕК (2:0).