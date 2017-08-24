Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30781299/
24 августа 2017, 11:45 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Полузащитник ЦСКА Макаров перенёс операцию на голеностопе

Вчера в одной из немецких клиник полузащитник московского ЦСКА Александр Макаров перенёс артроскопическую операцию на голеностопе.

В ближайшие дни полузащитник вернётся в Москву для прохождения курса реабилитации, сообщает официальный сайт красно-синих. О сроках восстановления игрока будет известно позднее.

Макаров, который является воспитанником ЦСКА, прошлый сезон провёл на правах аренды в «Тосно». 25 июля Макаров дебютировал в составе «армейцев» в Лиге чемпионов, выйдя на замену в матче 3-го квалификационного раунда с греческим АЕК (2:0).

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?