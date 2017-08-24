Сесар Навас в конце недели прилетит в Казань для переговоров с ФК «Рубин»
КАЗАНЬ, 24 авг —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Бывший защитник «Ростова» Сесар Навас прилетит в Казань в конце недели, чтобы провести переговоры с «Рубином», сообщил агентству «Р-Спорт» руководитель пресс-службы казанского клуба Михаил Степанов.
Испанский футболист играл за «Рубин» с 2009 по 2015 годы, а потом два года выступал за «Ростов», в составе которого выигрывал серебряные медали чемпионата России.
После сезона-2016/17 он покинул ростовчан и взял паузу в карьере по семейным обстоятельствам.
«Навас прилетает в Казань в конце недели для проведения переговоров с «Рубином», — сообщил «Р-Спорт» по телефону Степанов.
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