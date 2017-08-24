Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30780463/
24 августа 2017, 11:03 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Сесар Навас в конце недели прилетит в Казань для переговоров с ФК «Рубин»

КАЗАНЬ, 24 авг — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Бывший защитник «Ростова» Сесар Навас прилетит в Казань в конце недели, чтобы провести переговоры с «Рубином», сообщил агентству «Р-Спорт» руководитель пресс-службы казанского клуба Михаил Степанов.

Испанский футболист играл за «Рубин» с 2009 по 2015 годы, а потом два года выступал за «Ростов», в составе которого выигрывал серебряные медали чемпионата России.

После сезона-2016/17 он покинул ростовчан и взял паузу в карьере по семейным обстоятельствам.

«Навас прилетает в Казань в конце недели для проведения переговоров с «Рубином», — сообщил «Р-Спорт» по телефону Степанов.

Ростов
Новости Матчи Состав Статистика
Рубин
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Ригони: Манчини уговаривал меня приехать в «Зенит», я рад быть здесь

Полузащитник Эмилиано Ригони, который официально стал футболистом «Зенита», рассказал, что рад своему переходу, а также поведал, что следил за результатами петербургской команды, когда узнал, что попал в сферу интересов сине-бело-голубых.
Еще 7 новостей  Все новости
23 августа

Горячая русская штучка, перед которой не устоял футболист «Баварии»

Выстрел в спину: ЦСКА и СКА не дают играть перспективным российским хоккеистам

Андрей Малахов: с «Первого» в «Зенит»?