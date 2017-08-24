Дворкович: бюджет "Локомотива" стабильный, с ним можно занимать хорошие места

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Ранее президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал ТАСС, что бюджет «Локомотива» на 2017 год составляет примерно 5,5 млрд рублей. Основное финансирование клуба осуществляет главный спонсор — РЖД.

«Моя оценка такая: [финансовая] ситуация стабильная. Конечно, клубу хотелось бы иметь большие ресурсы и возможности, но я думаю, что и со стабильным бюджетом можно завоевывать хорошие позиции, — сказал Дворкович. — В целом игра команды неплохая, очень хорошая организация игры, все делается системно, созданы все условия. Понятно, что любому тренеру хочется усиления, но и сейчас команда способна бороться за еврокубковые места, а это задача, которая ставится на сезон».

Вице-премьер РФ отметил, что каждому клубу надо подтягивать собственных воспитанников, «Локомотив» тут не исключение, но в команде должны быть и опытные легионеры. «Каждому клубу надо подтягивать молодежь, это мы видим сегодня, например, в ЦСКА — [Федор] Чалов, [Тимур] Жамалетдинов, [Александр] Головин. Это отличная история успеха и доказательство того, что так можно строить команду. При этом надо иметь какое-то количество зарубежных игроков, которые показывают пример, как, например, Витиньо — он сейчас лидер атаки ЦСКА», — отметил глава совета директоров РЖД.

В текущем сезоне «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. В прошлом сезоне железнодорожники выиграли Кубок страны, получив возможность принять участие в розыгрыше Лиги Европы сезона-2017/18.