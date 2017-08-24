Дворкович: Бюджет «Локомотива» стабильный, с ним можно занимать хорошие места
МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Финансовая ситуация футбольного клуба «Локомотив» является стабильной, с ней возможно занимать хорошие позиции в чемпионате России. Такое мнение ТАСС высказал
вице-премьер РФ, председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович.
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Ранее президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал ТАСС, что бюджет «Локомотива» на 2017 год составляет примерно 5,5 млрд рублей. Основное финансирование клуба осуществляет главный спонсор — РЖД.
«Моя оценка такая: [финансовая] ситуация стабильная. Конечно, клубу хотелось бы иметь большие ресурсы и возможности, но я думаю, что и со стабильным бюджетом можно завоевывать хорошие позиции, — сказал Дворкович. — В целом игра команды неплохая, очень хорошая организация игры, все делается системно, созданы все условия. Понятно, что любому тренеру хочется усиления, но и сейчас команда способна бороться за еврокубковые места, а это задача, которая ставится на сезон».
В текущем сезоне «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. В прошлом сезоне железнодорожники выиграли Кубок страны, получив возможность принять участие в розыгрыше Лиги Европы сезона-2017/18.
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