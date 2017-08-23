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23 августа 2017, 19:27 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Дмитрий Комбаров продлил контракт со «Спартаком» на три года

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Защитник футбольного клуба «Спартак» Дмитрий Комбаров продлил контракт с красно-белыми на три года. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к клубу.

Защитник выступает за московский клуб с 2010 года. Увеличить
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«Комбаров продлил контракт со “Спартаком”. Новое соглашение рассчитано на три года», — сказал источник.

Официальный комментарий «Спартака» ТАСС получить пока не удалось.

Комбаров выступает за «Спартак» с 2010 года, перейдя из московского «Динамо». В семи турах нынешнего чемпионата России 30-летний защитник сыграл за красно-белых шесть раз, он также принял участие в игре за Суперкубок страны. Текущий контракт футболиста истекает в 2018 году.

В составе «Спартака» Комбаров стал чемпионом России прошлого сезона. Также защитник регулярно вызывается в сборную России.

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