Дмитрий Комбаров продлил контракт со «Спартаком» на три года
МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Защитник футбольного клуба «Спартак» Дмитрий Комбаров продлил контракт с
красно-белыми на три года. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к клубу.
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«Комбаров продлил контракт со “Спартаком”. Новое соглашение рассчитано на три года», — сказал источник.
Официальный комментарий «Спартака» ТАСС получить пока не удалось.
Комбаров выступает за «Спартак» с 2010 года, перейдя из московского «Динамо». В семи турах нынешнего чемпионата России 30-летний защитник сыграл за
В составе «Спартака» Комбаров стал чемпионом России прошлого сезона. Также защитник регулярно вызывается в сборную России.
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