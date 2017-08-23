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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30775226/
23 августа 2017, 19:22 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Дзюба, Фернандо и не только. Кто из футболистов провалил старт сезона

«Советский спорт» рассказывает об игроках, которым не удался стартовый отрезок нового российского чемпионата.

Советский спорт рассказывает об игроках российского чемпионата которым не удался стартовый отрезок нового российского чемпионата. Увеличить
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Федор ЧАЛОВ, нападающий, ЦСКА

Статистика в РФПЛ-2017/18: 7 матчей.

Прошлый сезон 19-летний Чалов провел ударно. За 650 минут в премьер-лиге юное дарование забило 6 голов. Казалось бы, новый ударный форвард для армейцев готов, но старт нынешнего чемпионата Федор провалил. Пропали острота, голевое чутье, потерял нападающий и место в основном составе. Последние две игры Чалов начинал на скамейке запасных.

Александр СЕЛИХОВ, вратарь, «Спартак»

Статистика в РФПЛ-2017/18: 3 матча, 6 пропущенных голов.

3.5 миллиона евро заплатил «Спартак» за переход перспективного вратаря в зимнее трансферное окно, но шанс проявить себя игрок получил только сейчас. Концовку прошлого сезона и начало нынешнего Селихов провел на скамейке запасных, но после слабой игры Артема Реброва в матче с «Зенитом» Массимо Каррера все-таки выпустил Александра на поле.

Пока что игра Селихова совсем не впечатляет. Вратарь редко выручает (57% отбитых ударов), а в недавнем дерби с «Локо» именно его ошибки позволили сопернику вырывать победу.

Артем ДЗЮБА, нападающий, «Зенит»

Статистика в РФПЛ-2017/18: 5 матчей.

Последние два сезона Дзюба был главной ударной силой «Зенита». Фактурный нападающий забивал голы, отдавал передачи и был лидером в раздевалке. После прихода Роберто Манчини форвард потерял место в составе, а в СМИ появились слухи о том, что он может покинуть питерский клуб. Среди претендентов на Дзюбу числятся «Локомотив» и «Краснодар».

Лукас ФЕРНАНДО, полузащитник, «Спартак»

Статистика в РФПЛ-2017/18: 6 матчей, 1 гол, 1 голевая передача.

В прошлом сезоне бразилец был настоящим царем центра поля. Фернандо руководил атаками красно-белых, был близок к стопроцентной точности передач и сделал очень многое для того, чтобы «Спартак» наконец-таки вернул себе чемпионский титул.

Сейчас игрок переживает «синдром второго сезона». Работоспособность упала в разы, а от количества «обрезов» болельщикам красно-белых хочется схватиться за голову. Достаточно вспомнить недавний матч «Зенит» — Спартак (5:1), где в одном из моментов Фернандо просто-напросто подарил мяч сопернику.

Тома ФИБЕЛЬ, защитник, «Анжи»

Статистика в РФПЛ-2017/18: 7 матчей.

Звание самого «привозного» защитника старта сезона заслуженно получает Фибель. Оборона «Анжи» напоминает решето (16 пропущенных мячей) и именно француз виноват во многих эпизодах. Легионер без повода фолит в собственной штрафной, упускает соперников и часто смотрит, как расстреливают несчастного Алексея Солосина.

Удивительно, что Фибель провел от начала до конца все 7 игр старта чемпионата.

Джано АНАНИДЗЕ, полузащитник, «Спартак»

Статистика в РФПЛ-2017/18: 3 матча.

В октябре прошлого года Джано продлил контракт со «Спартаком» на 5 лет и… заснул. Спячка постоянно подающего надежды футболиста продолжается до сих пор. В нынешнем сезоне грузин провел на поле всего 114 минут и ничем не запомнился.

Видимо, чтобы полностью раскрыть свой потенциал Ананидзе придется покинуть московский клуб, а пока Джано довольствуется ролью запасного.

Кристиан НОБОА, полузащитник, «Зенит»

Статистика в РФПЛ-2017/18: 0 матчей.

Совсем недавно Нобоа был главной ударной силой «Ростова» в еврокубках. Эквадорец забивал «Аяксу» и «Баварии», а болельщики сходили с ума от его игры. Летом Кристиан на правах свободного агента перешел в «Зенит», получил отличный контракт и пропал. В РФПЛ игрок еще ни разу не появился на поле, и, видимо Роберто Манчини на него совсем не рассчитывает. СМИ уже сватают Нобоа в «Рубин», где его с радостью примет Курбан Бердыев.

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