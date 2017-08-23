Шнуров написал стих о бакланах и арене «Санкт-Петербург»
Лидер группировки «Ленинград» и болельщик «Зенита» Сергей Шнуров в своем Инстаграме опубликовал стих об арене петербургского клуба и птицах.
«Надежд полны, в мечтах мы строим планы,
Проект в фантазиях был несомненно крут.
Но прилетят к нам вездесущие бакланы,
И в сущности все смачно об*****.
Г**** полно в этих небесных птицах.
Они за планами следят и с облаков,
На****. И бесполезно на них злиться.
Ведь у бакланов план был именно таков», — написал Шнуров.
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