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23 августа 2017, 17:44 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Шнуров написал стих о бакланах и арене «Санкт-Петербург»

Лидер группировки «Ленинград» и болельщик «Зенита» Сергей Шнуров в своем Инстаграме опубликовал стих об арене петербургского клуба и птицах.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин ранее заявил, что бакланы портят крышу стадиона.

«Надежд полны, в мечтах мы строим планы,
Проект в фантазиях был несомненно крут.
Но прилетят к нам вездесущие бакланы,
И в сущности все смачно об*****.
Г**** полно в этих небесных птицах.
Они за планами следят и с облаков,
На****. И бесполезно на них злиться.
Ведь у бакланов план был именно таков», — написал Шнуров.

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