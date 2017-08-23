Легионер «Спартака» договорился об уходе из клуба

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Сердар Таски в ближайшее время покинет «Спартак», сообщает Marmara Gazetesi. По информации издания, защитник подпишет трехлетний контракт с турецким «Трабзонспором».

Контракт уже согласован всеми сторонами. Сумма трансфера составит €1,5 млн. По личному соглашению Таски будет зарабатывать в новом клубе €2 млн в год.

Защитник мог перейти в «Трабзонспор» еще в зимнее трансферное окно. В начале января ТАСС сообщил, что Таски подписал контракт с турецким клубом на 3,5 года. Предполагалось, что в год он будет получать €2,3 млн. В последний момент сделка сорвалась.

Таски перешел в «Спартак» из «Штутгарта» в августе 2013 года за €2 млн. Всего за московский клуб центральный защитник провел 66 встреч во всех турнирах, забил три мяча и сделал одну голевую передачу. В нынешнем сезоне он выходил на поле лишь в трех матчах чемпионата России — с «Арсеналом» (2:0), ЦСКА (1:2) и «Локомотивом» (3:4).

Вторую половину сезона-2015/16 Таски провел на правах аренды в мюнхенской «Баварии». В составе немецкого клуба он участвовал в трех матчах чемпионата Германии, став чемпионом и обладателем Кубка страны.

За сборную Германии Таски провел 14 матчей. В 2010 году он в составе национальной команды стал бронзовым призером чемпионата мира в ЮАР.