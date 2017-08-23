Перед матчем «Зенит» — «Ростов» состоится первый в истории РФПЛ рэп-баттл
27 августа в 18:30 мск на стадионе «Санкт-Петербург» начнётся первая в истории клубов
Премьер-Лиги дуэль между исполнителями хип-хопа.
В «Баттле на Крестовском» примут участие победитель второго сезона «Versus: Fresh Blood» Константин «Хип-хоп Одинокой Старухи» Лопатин и полуфиналист проекта Николай «Lodoss» Дукмас. Ведущий — Денис Денисов.
«Сине-бело-голубые убедительно просят приходить на арену пораньше, чтобы ничего не упустить», — говорится на официальном сайте «Зенита».
Матч с «Ростовом» пройдет в воскресенье, 27 августа, и начнётся в 20:00 по московскому времени.
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