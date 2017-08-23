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23 августа 2017, 16:15 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Левников: Практика перевода футбольных судей из лиги в лигу не оправдала себя

МОСКВА, 23 авг — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Департаменту судейства и инспектирования РФС необходимо отказаться от тенденции перевода судей из лиги в лигу, эта практика не оправдала себя, заявил агентству «Р-Спорт» бывший глава судейского комитета РФС, а ныне директор департамента судейства и инспектирования Федерации футбола Казахстана Николай Левников.

В текущем сезоне арбитры Евгений Турбин и Кирилл Левников из-за допущенных ошибок были временно переведены на обслуживание матчей Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

«Закон, где судью переводят из премьер-лиги в ФНЛ, а потом обратно, действует только в нашей стране, нигде такого нет. Если судья ошибается, то надо, конечно, наказывать, и такие способы существуют везде — отстранение на несколько игр без перевода из группы в группу. В советские времена существовала отличная практика, когда судей делили на судей премьер-лиги, высшей лиги, первой лиги, а также был так называемый резерв, которому давали определенные отрезки чемпионата, давали игры более высокого ранга», — сказал Левников по телефону.

«Мне кажется, чем быстрее мы к этому вернемся, тем положительнее будут к нам относиться не только в нашей стране, но и на европейской арене. Из-за существующего закона мы потеряли приблизительно восемь международных игр, где судьи становятся лучше, — продолжил он. — Надо поскорее отказаться о практики перевода судей из лиги в лигу. Руководству РФС, а точнее ДСИ надо понять, что это практика не оправдала себя».
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