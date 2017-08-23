Левников: Практика перевода футбольных судей из лиги в лигу не оправдала себя
МОСКВА, 23 авг —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Департаменту судейства и инспектирования РФС необходимо отказаться от тенденции перевода судей из лиги в лигу, эта практика не оправдала себя, заявил агентству «Р-Спорт» бывший глава судейского комитета РФС, а ныне директор департамента судейства и инспектирования Федерации футбола Казахстана Николай Левников.
В текущем сезоне арбитры Евгений Турбин и Кирилл Левников
«Закон, где судью переводят из
«Мне кажется, чем быстрее мы к этому вернемся, тем положительнее будут к нам относиться не только в нашей стране, но и на европейской арене.
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