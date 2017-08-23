Левников: Практика перевода футбольных судей из лиги в лигу не оправдала себя

В текущем сезоне арбитры Евгений Турбин и Кирилл Левников из-за допущенных ошибок были временно переведены на обслуживание матчей Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

«Закон, где судью переводят из премьер-лиги в ФНЛ, а потом обратно, действует только в нашей стране, нигде такого нет. Если судья ошибается, то надо, конечно, наказывать, и такие способы существуют везде — отстранение на несколько игр без перевода из группы в группу. В советские времена существовала отличная практика, когда судей делили на судей премьер-лиги, высшей лиги, первой лиги, а также был так называемый резерв, которому давали определенные отрезки чемпионата, давали игры более высокого ранга», — сказал Левников по телефону.