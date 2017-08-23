Играем ночью, пока никто не видит. Нужен ли РФПЛ Хабаровск?
Смотреть чемпионат России в три часа ночи — сомнительное удовольствие. Даже если вы болельщик команды, впервые вышедшей в РФПЛ.
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«Настоящего профессионала хоть посреди ночи разбуди — он сыграет». В российской
Встреча с «Арсеналом» в Туле начиналась в 19:30 по Москве, то есть в половине третьего ночи по Хабаровску. Против «Локомотива» «армейцы» вышли на поле в 20:00. Стартовый свисток в матче «Тосно» — СКА прозвучал, когда в Петербурге, как и в столице, были те же 19:30. Единственное исключение — игра с ЦСКА, назначенная на три часа дня по Москве. В тот счастливый день главный тренер Алексей Поддубский был избавлен от необходимости заводить будильник в раздевалке.
Странно, что прежде эта тема особо не поднималась. Даже руководители, тренерский штаб хабаровских «армейцев» говорят об объективных проблемах
«Ребята говорят, что в матче с “Тосно” у нас на скамейке запасных вообще пара человек уснула. В Хабаровске сейчас пять утра… Мы прилетели за два дня, чтобы адаптироваться, но лично мне легче, когда прибываешь накануне вечером и утром выходишь на поле. Пока организм ещё в шоке, можно
Наших футболистов ничем не удивишь. Они ко всему готовы, ко всему привыкли. Загонишь их в манеж-«собачью конуру», заставишь пахать 90+3 минуты в дикий холод или страшную жару, вынудишь заменить сон футболом — всё равно выйдут и сыграют. Но если бы всё сводилось к отношению к спортсменам, РФПЛ могла бы игнорировать особую ситуацию хабаровского СКА. Однако защитник «армейцев» Александр Пуцко в своём интервью по окончании матча с «Тосно» вспомнил и о другом участнике процесса — болельщиках. «Мы-то в принципе нормально переносим матчи в такое время. А вот хабаровским болельщикам, думаю, неудобно футбол ночью смотреть. Ну, а что поделаешь?» — задал журналистам риторический вопрос Пуцко.
Действительно, о поклонниках СКА составители графика матчей РФПЛ
Выходит, для хабаровчан чемпионат, по сути, сводится к домашним матчам. Шансы набрать
Помнится, Андре
СКА не имеет возможности ответить соразмерно. В ближайшем туре в Хабаровске гостит «Спартак», и этот матч, как и все предыдущие домашние «армейцев» начнётся в 11.00 по Москве. Возможно, не самые удобные часы для
«Помню в матче с моим “Ротором” руководители хабаровского СКА схитрили и поставили начало встречи на семь утра по Москве. Вот это действительно оказалось проблемой. Приходилось будить футболистов в четыре часа, как будто на рыбалку, пытаться их
Все должны быть в равных условиях, хотя бы с точки зрения правил соревнования. Важно на деле показать: РФПЛ — это не только европейская часть России. И уважать своего болельщика. Плохо, что Хабаровск не жалуется. Представьте, каким был бы резонанс, если бы, к примеру, матч «Спартак» — «Зенит» назначили на три часа ночи по Москве.
Анатолий Романов
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