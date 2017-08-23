Ригони: Манчини уговаривал меня приехать в «Зенит», я рад быть здесь
Полузащитник Эмилиано Ригони, который официально стал футболистом «Зенита», рассказал, что рад своему переходу, а также поведал, что следил за результатами петербургской команды, когда узнал, что попал в сферу интересов
сине-бело-голубых.
«В первую очередь я очень доволен своим пребыванием в «Зените». Первая тренировка прошла хорошо, для меня это был хороший день. Я был очень рад присоединиться к своим
Как только я узнал, что попал в сферу интересов «Зенита», я начал следить за их матчами и результатами. Я видел, что это сильный клуб, и надеюсь, что в этом сезоне он таким и останется. Ни с кем из аргентинцев в «Зените» я не был товарищем по команде, но я встречался с ними в молодёжных командах.
Я приехал один, жена с дочкой пока в Аргентине. Был сложный перелёт, 17 часов, но я смог отдохнуть и выспаться, поэтому я готов к тренировкам. С номером определился — 10-й. Потому что он был свободным, хотел взять 24-й, но он был занят, — сказал аргентинец в интервью клубному телевидению.
По данным СМИ, «Индепендьенте» согласился продать Ригони в «Зенит» за € 10,5 млн.
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