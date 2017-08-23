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23 августа 2017, 15:48 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист «Локомотива» Ари может приступить к индивидуальным тренировкам в конце сентября

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Бразильский футболист московского «Локомотива» Ари рассчитывает приступить к индивидуальным тренировкам через месяц. Об этом игрок рассказал ТАСС.

31-летний Ари получил травму передней крестообразной связки правого колена в матче второго тура чемпионата России с ЦСКА (3:1), который состоялся 21 июля. В начале августа ему была сделана операция в Риме. Ранее нападающий сообщал ТАСС, что рассчитывает приступить к тренировкам по индивидуальной программе в октябре.

«Сейчас я прохожу курс восстановления после полученной травмы. Все идет достаточно хорошо: врачи дают оптимистичный прогноз и постепенно увеличивают нагрузки. Точно могу сказать, что пропущу старт Лиги Европы, но уверен, что если все будет нормально, то смогу приступить к тренировкам по индивидуальной программе через месяц», — сказал Ари.

В среду московский «Локомотив» арендовал у французского «Лилля» 29-летнего нападающего Эдера. Ари отметил, что его не пугают мысли о конкуренции. «Я профессионал, поэтому мысли о конкуренции меня не пугают. Моя главная задача — поскорее вернуться на поле и продолжать помогать «Локомотиву», — отметил он.

Ари выступает в России с 2010 года. До лета 2013 года он играл за «Спартак», после чего перешел в «Краснодар», которому принадлежит до сих пор. За «Локомотив» Ари выступает на правах аренды — в составе команды он стал обладателем Кубка России в сезоне-2016/17, за российские команды нападающий провел в общей сложности 239 матчей и забил 70 мячей. В этом году бразилец подал документы на получение гражданства РФ.

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