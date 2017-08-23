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23 августа 2017, 15:20 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Зенит» объявил о переходе Ригони

«Зенит» и «Индепендьенте» достигли договорённости о переходе 24-летнего аргентинского полузащитника Эмилиано Ригони в состав сине-бело-голубых.

Соглашение рассчитано на четыре года.

Ригони выступал за «Индепендьенте» с 2016 года, за это время сыграв 47 матчей, забив 13 голов и сделав 7 результативных передач. Играет на позиции крайнего атакующего полузащитника.

«Зенит» приветствует Эмилиано Ригони в Петербурге и желает успехов в составе сине-бело-голубых, — говорится на официальном сайте петербургского клуба.

По данным СМИ, «Индепендьенте» согласился продать Ригони в «Зенит» за € 10,5 млн.

Зенит
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