«Зенит» объявил о переходе Ригони
«Зенит» и «Индепендьенте» достигли договорённости о переходе 24-летнего аргентинского полузащитника Эмилиано Ригони в состав
сине-бело-голубых.
Соглашение рассчитано на четыре года.
Ригони выступал за «Индепендьенте» с 2016 года, за это время сыграв 47 матчей, забив 13 голов и сделав 7 результативных передач. Играет на позиции крайнего атакующего полузащитника.
«Зенит» приветствует Эмилиано Ригони в Петербурге и желает успехов в составе
По данным СМИ, «Индепендьенте» согласился продать Ригони в «Зенит» за € 10,5 млн.
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