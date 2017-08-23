«Зенит» объявил о переходе Ригони

Соглашение рассчитано на четыре года.

Ригони выступал за «Индепендьенте» с 2016 года, за это время сыграв 47 матчей, забив 13 голов и сделав 7 результативных передач. Играет на позиции крайнего атакующего полузащитника.

«Зенит» приветствует Эмилиано Ригони в Петербурге и желает успехов в составе сине-бело-голубых, — говорится на официальном сайте петербургского клуба.

По данным СМИ, «Индепендьенте» согласился продать Ригони в «Зенит» за € 10,5 млн.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Официально! Ригони — в «Зените»!<br><br>Подробности: <a href="https://t.co/wN5YWdTL46">https://t.co/wN5YWdTL46</a> <a href="https://t.co/cocOXHQnp3">pic.twitter.com/cocOXHQnp3</a></p>— ФК «Зенит» (@zenit_spb) <a href="https://twitter.com/zenit_spb/status/900325960620417024">23 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>