«Зенит» нашёл крайнего. Кто такой Эмилиано Ригони
Рассказываем о новичке «Зенита». Как играет аргентинский вингер.
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Впервые слухи о переходе Эмилиано Ригони в «Зенит» появились несколько недель назад. А в середине августа они, по словам агента аргентинца, практически превратились в реальность. И вдруг всё затихло. Даже сериалом не побаловали: Ригони как будто исчез. Но теперь его местонахождение наконец установлено: это
СПРАВКА
Эмилиано Ригони
Родился в городе Колония Каройя, Аргентина.
Рост — 180 см.
Основная позиция — правый вингер.
В первые полгода игры в «Индепендьенте» в 14 матчах стал автором 10 голов и голевых передач.
Звезда провинции
Когда «Индепендьенте» подписал Ригони, на
Его заметили в «Бельграно» после того, как клуб из Альберди, пригорода Кордовы, провёл отличный для своего уровня сезон и даже попал в стыки за право играть в Кубке Либертадорес. За путёвку «Бельграно» пришлось бороться с «Индепендьенте». Закончилось это для аутсайдера не лучшим образом — разгромом. Но Ригони произвёл на красных впечатление. И уже через полтора месяца, в начале 2016-го, был осуществлён трансфер.
Как играет
Ригони одинаково играет обеими ногами. Чаще всего он играет правого вингера, но по ходу всей карьеры регулярно оказывался и слева. Он любит смещаться с фланга — в том числе и без мяча, открываясь под передачи на углу вратарской. Имея выбор, предпочтёт не навесить или прострелить в штрафную, а обыграться с партнёром и выйти на ударную позицию. Или убрать защитника на финте и войти в штрафную. Вообще, несмотря на позицию, Эмилиано немного напоминает по манере старомодного центрфорварда, который играет на линии офсайда. Он нацелен на ворота: два удара в среднем за игру — это много для «Индепендьенте», третий показатель в команде. Одновременно Ригони старается быть активным в подыгрыше (два паса под удар за игру), но это качество пока не конвертировалось в голы.
Аргентинец не боится обострять. Ужасную точность передач — 66% — можно объяснить несколькими причинами.
Почему клуб пытался его удержать
В «Индепендьенте» не горели желанием расстаться с футболистом. Тренер Ариэль Олан признал, что Ригони хочет сменить обстановку, но настаивал, что для него лучше остаться: «Последние полгода Эмилиано провёл очень хорошо, здесь благоприятные для него условия. Зачем ему уходить? Если он будет так же играть ещё столько же, на него обратят внимание в сборной». Правда, в местной прессе можно было прочитать, что ещё одна важная причина, по которой Ригони удерживали, — слишком маленькая сумма отступных в его контракте. Возможно, в «Индепендьенте» посчитали, что позднее смогут выручить за полузащитника больше? Но ему уже 24 года. Немного по европейских меркам, ничто по меркам РФПЛ, но довольно много для аргентинца, который впервые меняет чемпионат.
Права — поровну
Права на Ригони принадлежали «Индепендьенте» и «Бельграно» — по 50%. Поэтому скромный клуб из Кордовы должен был получить половину суммы. Для него это большие деньги. В последний раз сопоставимую сумму (чуть больше четырёх млн евро) «Бельграно» заработал на продаже Франко Васкеса в «Палермо».
Но есть проблема: «Индепендьенте» не хотел идти на сделку на таких условиях. Аргентинские СМИ сообщали, что клуб пытается выкупить вторую половину прав на Ригони, чтобы потом самостоятельно продать «Зениту». И по сведениям издания Diariopopular, клубам удалось договориться: сначала «Индепендьенте» выкупил остаток прав на футболиста, а затем оформил его трансфер в «Зенит». В том же материале предполагали, что проблему удалось решить в том числе
Перспективы в «Зените
На первый взгляд, трансфер выглядит немного странным, учитывая, что Ригони — восьмой игрок в группу атаки «Зенита». Причём и на правом, и на левом фланге атаки он вряд ли будет первым выбором Роберто Манчини. Правда, Манчини известен любовью к большой обойме, поэтому восемь игроков на четыре позиции в атаке — это нормально. Да и перспективы
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