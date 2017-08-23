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23 августа 2017, 14:55 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Бутенко: Комиссия РФС поддержала решение Еськова в моменте с Миранчуком

МОСКВА, 23 авг — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Контрольно-квалификационная комиссия РФС (ККК РФС) рассматривала только один эпизод работы судьи матча седьмого тура чемпионата России между московским «Спартаком» и «Локомотивом» Алексея Еськова, решив поддержать вердикт арбитра, который показал лишь желтую карточку железнодорожнику Алексею Миранчуку, заявил агентству «Р-Спорт» глава судейского комитета РФС Андрей Бутенко.

Матч седьмого тура РФПЛ, состоявшийся в субботу на стадионе «Спартака», завершился победой «Локомотива» со счетом 4:3. После первого тайма железнодорожники проигрывали со счетом 0:2. На последней минуте первого тайма был удален полузащитник «красно-белых» Александр Самедов, который получил вторую желтую карточку за симуляцию. По ходу второго тайма на 59-й минуте хавбек «Локомотива» Миранчук получил желтую карточку за грубый фол на полузащитнике «Спартака» Денисе Глушакове.

Ранее источник в РФС сообщил «Р-Спорт», что ККК РФС поддержала высокую оценку, выставленную инспектором арбитру Алексею Еськову.

«Контрольно-квалификационная комиссия приняла решение поддержать решение Еськова вынести дисциплинарное наказание в виде предупреждения Алексею Миранчуку за грубую игру, фол по неосторожности. Контрольно-квалификационная комиссия рассматривала один спорный эпизод именно по вынесению дисциплинарных санкций на 59-й минуте. Остальных вопросов по судейству Еськова в данном матче не было», — сказал Бутенко по телефону.

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Новости Премьер-лиги

Комиссия РФС поддержала высокую оценку работы Еськова на игре «Спартак» — «Локомотив»

МОСКВА, 23 авг — Р-Спорт. Контрольно-квалификационная комиссия Российского футбольного союза поддержала высокую оценку, выставленную инспектором арбитру Алексею Еськову за работу на матче чемпионата России по футболу между столичными «Спартаком» и «Локомотивом», сообщил «Р-Спорт» источник в РФС.
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