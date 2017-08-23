Бутенко: Комиссия РФС поддержала решение Еськова в моменте с Миранчуком

Матч седьмого тура РФПЛ, состоявшийся в субботу на стадионе «Спартака», завершился победой «Локомотива» со счетом 4:3. После первого тайма железнодорожники проигрывали со счетом 0:2. На последней минуте первого тайма был удален полузащитник «красно-белых» Александр Самедов, который получил вторую желтую карточку за симуляцию. По ходу второго тайма на 59-й минуте хавбек «Локомотива» Миранчук получил желтую карточку за грубый фол на полузащитнике «Спартака» Денисе Глушакове.

Ранее источник в РФС сообщил «Р-Спорт», что ККК РФС поддержала высокую оценку, выставленную инспектором арбитру Алексею Еськову.