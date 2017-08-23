Бутенко: Комиссия РФС поддержала решение Еськова в моменте с Миранчуком
МОСКВА, 23 авг —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Контрольно-квалификационная комиссия РФС (ККК РФС) рассматривала только один эпизод работы судьи матча седьмого тура чемпионата России между московским «Спартаком» и «Локомотивом» Алексея Еськова, решив поддержать вердикт арбитра, который показал лишь желтую карточку железнодорожнику Алексею Миранчуку, заявил агентству «Р-Спорт» глава судейского комитета РФС Андрей Бутенко.
Матч седьмого тура РФПЛ, состоявшийся в субботу на стадионе «Спартака», завершился победой «Локомотива» со счетом 4:3. После первого тайма железнодорожники проигрывали со счетом 0:2. На последней минуте первого тайма был удален полузащитник «красно-белых» Александр Самедов, который получил вторую желтую карточку за симуляцию. По ходу второго тайма на 59-й минуте хавбек «Локомотива» Миранчук получил желтую карточку за грубый фол на полузащитнике «Спартака» Денисе Глушакове.
Ранее источник в РФС сообщил «Р-Спорт», что ККК РФС поддержала высокую оценку, выставленную инспектором арбитру Алексею Еськову.
«Контрольно-квалификационная комиссия приняла решение поддержать решение Еськова вынести дисциплинарное наказание в виде предупреждения Алексею Миранчуку за грубую игру, фол по неосторожности.
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