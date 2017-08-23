Матч седьмого тура, состоявшийся в субботу на стадионе «Спартака», завершился победой «Локомотива» со счетом 4:3. После первого тайма железнодороники проигрывали в два мяча — 0:2. На последней минуте первого тайма был удален полузащитник «красно-белых» Александр Самедов, который получил вторую желтую карточку за симуляцию. По ходу второго тайма на 60-й минуте хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук получил желтую карточку за грубый фол на полузащитнике «Спартака» Денисе Глушакове.

«Комиссия поддержала оценку инспектора, согласившись с тем, что в работе Еськова грубых ошибок не было», — рассказал собеседник агентства.