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23 августа 2017, 14:35 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Комиссия РФС поддержала высокую оценку работы Еськова на игре «Спартак» — «Локомотив»

МОСКВА, 23 авг — Р-Спорт. Контрольно-квалификационная комиссия Российского футбольного союза поддержала высокую оценку, выставленную инспектором арбитру Алексею Еськову за работу на матче чемпионата России по футболу между столичными «Спартаком» и «Локомотивом», сообщил «Р-Спорт» источник в РФС.

Матч седьмого тура, состоявшийся в субботу на стадионе «Спартака», завершился победой «Локомотива» со счетом 4:3. После первого тайма железнодороники проигрывали в два мяча — 0:2. На последней минуте первого тайма был удален полузащитник «красно-белых» Александр Самедов, который получил вторую желтую карточку за симуляцию. По ходу второго тайма на 60-й минуте хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук получил желтую карточку за грубый фол на полузащитнике «Спартака» Денисе Глушакове.

«Комиссия поддержала оценку инспектора, согласившись с тем, что в работе Еськова грубых ошибок не было», — рассказал собеседник агентства.

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