Новичок «Локомотива» Эдер получает визу, его участие в матче с «Уралом» под вопросом
МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Новичок футбольного клуба «Локомотива» Эдер в настоящее время получает рабочую визу, его участие в ближайшем матче московской команды с «Уралом» находится под вопросом. Об этом ТАСС сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.
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В среду было объявлено, что «Локомотив» арендовал 29-летнего Эдера у французского «Лилля». Соглашение с игроком, который забил победный мяч в финале чемпионата Европы 2016 года, рассчитано до конца сезона с правом выкупа. Португалец получил 24-й номер.
«Мне с ним еще не удалось пообщаться. В расположение команды он прибудет как только получит визу. Успеет ли он к матчу с “Уралом”? Сейчас не готов ответить на этот вопрос, я его еще не видел в тренировочном процессе», — сказал Семин.
Встреча восьмого тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Уралом» пройдет в субботу, 26 августа в Москве.
В феврале 2016 года Эдер на правах аренды перешел из валлийского «Суонси» в «Лилль». В мае того же года французский клуб выкупил нападающего и подписал с ним четырехлетний контракт. В прошедшем сезоне он провел 37 матчей в разных турнирах в составе «Лилля», забив семь мячей и отдав пять результативных передач.
«Локомотив» после семи туров чемпионата России занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на три очка.
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