Новичок «Локомотива» Эдер получает визу, его участие в матче с «Уралом» под вопросом

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В среду было объявлено, что «Локомотив» арендовал 29-летнего Эдера у французского «Лилля». Соглашение с игроком, который забил победный мяч в финале чемпионата Европы 2016 года, рассчитано до конца сезона с правом выкупа. Португалец получил 24-й номер.

«Мне с ним еще не удалось пообщаться. В расположение команды он прибудет как только получит визу. Успеет ли он к матчу с “Уралом”? Сейчас не готов ответить на этот вопрос, я его еще не видел в тренировочном процессе», — сказал Семин.

Встреча восьмого тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Уралом» пройдет в субботу, 26 августа в Москве.

В феврале 2016 года Эдер на правах аренды перешел из валлийского «Суонси» в «Лилль». В мае того же года французский клуб выкупил нападающего и подписал с ним четырехлетний контракт. В прошедшем сезоне он провел 37 матчей в разных турнирах в составе «Лилля», забив семь мячей и отдав пять результативных передач.

«Локомотив» после семи туров чемпионата России занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на три очка.