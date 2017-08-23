Бьорн Энгелс может стать игроком «Спартака»

В прошлом году Бьорн Энгелс был близок к переходу в «Зенит».

Но травма колена помешал футболисту и перебраться в Санкт-Петербург, и сыграть на чемпионате Европы 2016 года. Сейчас Бьорн здоров и является основным игроком «Брюгге».

Согласно сообщениям бельгийской прессы, интерес с фламандцу проявил московский «Спартак». «Брюгге» не захотел продавать футболиста в июле. Но после вылета из Лиги чемпионов второй клуб Бельгии готов рассмотреть вариант с продажей ведущего игрока. Многое зависит от попадания «Брюгге» в групповой этап Лиги Европы. Если «чёрно-синие» не смогут преодолеть сопротивление греческого АЕКа и досрочно завершать европейскую кампанию, то клуб скорее всего продаст Энгелса. Первый матч «Брюгге» и АЕКа, прошедший в Бельгии, завершился нулевой ничьей.