Албин призвал не относиться серьезно к словам о повредивших арену в Петербурге бакланах
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Вице-губернатор Северной столицы Игорь Албин призвал не относиться серьезно к словам о повредивших арену «Санкт-Петербург» бакланах. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
Ранее издание «Спорт день за днем» опубликовало интервью с
«Друзья, не стоит ко всему относиться слишком серьезно. Будьте добрее. Рад, если
В аппарате
Ранее сообщалось, что генподрядчик стадиона компания «Метрострой» устранит по гарантии проблемы с протечкой раздвижной кровли арены.
Стадион «Санкт-Петербург» на Крестовском острове начали возводить в 2007 году. Сметная стоимость не раз менялась, последней официальной цифрой называлась сумма в 43 млрд рублей. Общестроительные работы были завершены на объекте в декабре 2016 года, в июне на арене прошли игры Кубка конфедераций. Сейчас на стадионе проходят матчи клуба «Зенит».
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