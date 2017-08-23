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23 августа 2017, 8:59 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

СМИ: «Спартак» предложил €3,5 млн за футболиста «Спорт Ресифи» Эвертона Фелипе

ТАСС, 23 августа. Московский футбольный клуб «Спартак» намерен приобрести полузащитника бразильского «Спорт Ресифи» Эвертона Фелипе. Об этом сообщает Jornal do Commercio.

<em>ТАСС 23 августа.</em><strong> </strong>Московский футбольный клуб Спартак намерен приобрести полузащитника бразильского Спорт <span class=error>Ресифи</span> <span class=error>Эвертона</span> <span class=error>Фелипе</span>. Об этом сообщает Jornal do Commercio. Увеличить
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По информации портала, красно-белые предложили за 20-летнего бразильца $1 млн, а затем увеличили предложение до €3,5 млн.

Сам игрок в комментарии Jornal do Commercio сказал, что стороны проведут финальный раунд переговоров в среду.

Эвертон Фелипе провел 17 матчей в текущем сезоне чемпионата Бразилии, забил один мяч.

Спартак М
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