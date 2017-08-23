СМИ: «Спартак» предложил €3,5 млн за футболиста «Спорт Ресифи» Эвертона Фелипе
ТАСС, 23 августа. Московский футбольный клуб «Спартак» намерен приобрести полузащитника бразильского «Спорт Ресифи» Эвертона Фелипе. Об этом сообщает Jornal do Commercio.
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По информации портала,
Сам игрок в комментарии Jornal do Commercio сказал, что стороны проведут финальный раунд переговоров в среду.
Эвертон Фелипе провел 17 матчей в текущем сезоне чемпионата Бразилии, забил один мяч.
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