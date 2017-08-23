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23 августа 2017, 0:59 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

СМИ: Ньянг окончательно отказал «Спартаку»

Нападающий «Милана» М'Бай Ньянг принял решение не переходить в «Спартак», чтобы дождаться предложения от другого клуба, сообщает Sky Sport Italia.

Нападающий Милана М'Бай <span class=error>Ньянг</span> принял решение не переходить в Спартак чтобы дождаться предложения от другого клуба. Увеличить
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Ранеее красно-белые повысили сумму, которую были готовы заплатить за форварда, до 23 миллионов евро. Самому игроку также был предложен улучшенный контракт.

Напомним, что «Милан» ранее согласовал со «Спартаком» детали трансфера футболиста. Уже было назначено медобследование перед переходом, однако Ньянг в последний момент заявил, что не намерен переезжать в Россию.

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