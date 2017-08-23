СМИ: Ньянг окончательно отказал «Спартаку»

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Ранеее красно-белые повысили сумму, которую были готовы заплатить за форварда, до 23 миллионов евро. Самому игроку также был предложен улучшенный контракт.

Напомним, что «Милан» ранее согласовал со «Спартаком» детали трансфера футболиста. Уже было назначено медобследование перед переходом, однако Ньянг в последний момент заявил, что не намерен переезжать в Россию.