СМИ: Ньянг окончательно отказал «Спартаку»
Нападающий «Милана» М'Бай Ньянг принял решение не переходить в «Спартак», чтобы дождаться предложения от другого клуба, сообщает Sky Sport Italia.
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Напомним, что «Милан» ранее согласовал со «Спартаком» детали трансфера футболиста. Уже было назначено медобследование перед переходом, однако Ньянг в последний момент заявил, что не намерен переезжать в Россию.
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