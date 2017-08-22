СМИ: «Спартак» по-прежнему пытается договориться с Ньянгом о переходе

Ранее сообщалось, что «Спартак» договорился с «Миланом» о приобретении Ньянга за €18−20 млн. Он должен был пройти уже назначенное медобследование, а затем подписать с красно- белыми четырехлетний контракт. Однако игрок заявил, что не готов к переезду в Россию, и объявил «Милану» об отказе проходить медобследование.

После этого портал Gianlucadimarzio сообщал, что переход 22-летнего француза откладывается, так как футболист имеет разногласия с новым руководством итальянского клуба относительно бонусных выплат в случае его трансфера. Отмечалось, что Ньянг имел устную договоренность с прежним руководством «Милана» о том, что в случае перехода в другой клуб ему полагается некоторая сумма. Новое руководство не намерено выполнять требования игрока, так как никаких документов, подтверждающих эту договоренность, нет.

Ньянг перешел в «Милан» в 2012 году, на правах аренды играл за французский «Монпелье», итальянский «Дженоа» и английский «Уотфорд». В прошлом сезоне провел 18 матчей (3 гола) за «Милан» и 11 (2) — за «Уотфорд».