Трансферами в «Спартаке» теперь занимается Каррера

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Счет пошел на дни. Любой переход в «Спартак» (если состоится) будет совершен на флажке. В таких случаях говорят, что время играет против покупателя. Меньше времени — выше цена. Измором на переговорах уже никого не возьмешь, дорог каждый час.

31 августа это следующий четверг. У красно-белых не будет даже полной недели, чтобы решить свои дела — нынешняя уже заканчивается, европейские футбольные боссы пакуют чемоданы в Монако на жеребьевку.

Несогласованность внутри «Спартака» привела к тому, что фактически был сорван переход защитника Эсекиэля Гарая. Договоренность с самим футболистом и его посредниками оказалась бесполезной, так как о намерении совершить сделку своевременно не сообщили сингапурскому президенту «Валенсии» Анилу Мурти.

Кроме того, параллельные центры в клубе не могли прийти к единому мнению касательно приоритетов. Еще в мае решили, что ключевые позиции, нуждающиеся в усилении, это края и центр обороны. Кроме того, была утверждена кандидатура Федора Смолова. Однако в ходе межсезонья и, особенно, после старта чемпионата, акценты сместились в сторону группы атаки. Фраза Карреры, что Луану он бы предпочел Гарая — свидетельство неудовольствия тренерского штаба по поводу изменения стратегии.

На фоне одной неудачи за другой есть реальный риск провалить трансферную кампанию так же, как команда провалила старт чемпионата. Именно поэтому в последние дни, по нашим данным, высшее руководство клуба приняло важное решение: вся селекция отдана на откуп Массимо Каррере и его окружению, среди которого главенствующую позицию занимает Марко Трабукки. Этим объясняется особое внимание Италии, а также то, что слухи вокруг трансферов в «Спартак» стали появляться в итальянских СМИ.

Свежий пример — история вокруг перехода нападающего «Милана» Мбая Ньянга. Детали переговоров регулярно сообщают итальянские журналисты Джанлука Ди Марцио и Альфредо Педулла. К слову, клубы между собой условия сделки согласовали, однако сам Ньянг пока не торопится проходить медицинское обследование под различными предлогами.