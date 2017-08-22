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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30764119/
22 августа 2017, 21:23 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Трансферами в «Спартаке» теперь занимается Каррера

В четверг красно-белые узнают соперников по Лиге чемпионов, а новичков все еще нет.

В четверг <nobr>красно-белые</nobr> узнают соперников по Лиге чемпионов а новичков все еще нет. Увеличить
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Счет пошел на дни. Любой переход в «Спартак» (если состоится) будет совершен на флажке. В таких случаях говорят, что время играет против покупателя. Меньше времени — выше цена. Измором на переговорах уже никого не возьмешь, дорог каждый час.

31 августа это следующий четверг. У красно-белых не будет даже полной недели, чтобы решить свои дела — нынешняя уже заканчивается, европейские футбольные боссы пакуют чемоданы в Монако на жеребьевку.

Несогласованность внутри «Спартака» привела к тому, что фактически был сорван переход защитника Эсекиэля Гарая. Договоренность с самим футболистом и его посредниками оказалась бесполезной, так как о намерении совершить сделку своевременно не сообщили сингапурскому президенту «Валенсии» Анилу Мурти.

Кроме того, параллельные центры в клубе не могли прийти к единому мнению касательно приоритетов. Еще в мае решили, что ключевые позиции, нуждающиеся в усилении, это края и центр обороны. Кроме того, была утверждена кандидатура Федора Смолова. Однако в ходе межсезонья и, особенно, после старта чемпионата, акценты сместились в сторону группы атаки. Фраза Карреры, что Луану он бы предпочел Гарая — свидетельство неудовольствия тренерского штаба по поводу изменения стратегии.

На фоне одной неудачи за другой есть реальный риск провалить трансферную кампанию так же, как команда провалила старт чемпионата. Именно поэтому в последние дни, по нашим данным, высшее руководство клуба приняло важное решение: вся селекция отдана на откуп Массимо Каррере и его окружению, среди которого главенствующую позицию занимает Марко Трабукки. Этим объясняется особое внимание Италии, а также то, что слухи вокруг трансферов в «Спартак» стали появляться в итальянских СМИ.

Свежий пример — история вокруг перехода нападающего «Милана» Мбая Ньянга. Детали переговоров регулярно сообщают итальянские журналисты Джанлука Ди Марцио и Альфредо Педулла. К слову, клубы между собой условия сделки согласовали, однако сам Ньянг пока не торопится проходить медицинское обследование под различными предлогами.

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов от селекционной работы по мере возможности дистанцировался. Последние трансферные новости он, случается, узнает из прессы. Его роль сейчас ограничивается утверждением необходимых средств. Основную работу по поиску футболистов взяли на себя люди, приближенные к Каррере.

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