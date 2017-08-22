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22 августа 2017, 21:16 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Сесар Навас: Принял решение ещё минимум один сезон поиграть на серьёзном уровне

Испанский защитник Сесар Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко сообщил о решении возобновить карьеру.

Испанский защитник <span class=error>Сесар</span> <span class=error>Навас</span> в беседе с корреспондентом Чемпионата Олегом <span class=error>Лысенко</span> сообщил о решении возобновить карьеру. Увеличить
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«Я принял решение еще минимум один сезон поиграть на серьёзном уровне. В ближайшие несколько дней станет известно, в какой команде продолжу карьеру», — сказал Навас.

Навас планировал продолжить карьеру в «Рубине», но в разгар летнего сбора в Австрии покинул расположение клуба в связи с болезнью отца.

37-летний защитник, чьим последним клубом был «Ростов», заявлял, что примет решение о будущем 21 августа.
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