Сесар Навас: Принял решение ещё минимум один сезон поиграть на серьёзном уровне

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«Я принял решение еще минимум один сезон поиграть на серьёзном уровне. В ближайшие несколько дней станет известно, в какой команде продолжу карьеру», — сказал Навас.

Навас планировал продолжить карьеру в «Рубине», но в разгар летнего сбора в Австрии покинул расположение клуба в связи с болезнью отца.

37-летний защитник, чьим последним клубом был «Ростов», заявлял, что примет решение о будущем 21 августа.