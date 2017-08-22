Эдер, которого ненавидит Франция. Кто едет в «Локо»

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ГАДКИЙ УТЕНОК

Гол французам в Париже в одно мгновение превратил Эдера в мировую знаменитость, но вы слышали о нем хоть что-то еще? Вряд ли.

29-летний португалец (рост 188 см) — герой на родине, но на клубном уровне он привык жить в атмосфере насмешек и неприязни.

На чемпионате Европы Эдер выступал уже в качестве игрока «Лилля», а за несколько месяцев до турнира еще числился в «Суонси». В Великобритании над ним откровенно глумились, потому что у него там ничего не получалось. Трансфер в почти 6 миллионов евро оказался провальным. «Суонси» купил Эдера у «Браги» в 2015-м, а уже в мае 2016-го продал «Лиллю» меньше чем за 4. Эдер не забил ни одного гола в 14 матчах за валлийский клуб.

«Когда он выходил на замену, то сказал мне: “Босс, я собираюсь забить”. И этот гадкий утенок забил! Так что теперь он прекрасный лебедь».

Так сказал после финала чемпионата Европы главный тренер португальцев Фернанду Сантуш. Прозвище «Суонси» — лебеди.

ПЕРВЫЙ ГОЛ — И СРАЗУ ТАКОЙ!

Только вдумайтесь: «золотой» гол на 109-й минуте финала стал для 28-летнего на тот момент Эдера ПЕРВЫМ (!) за сборную в официальных матчах. До этого были лишь три мяча в товарищеских.

Впервые Эдера привлекли в сборную еще в августе 2012-го — на матчи отборочного турнира ЧМ-2014 против Люксембурга и Азербайджана. Тогда же он и дебютировал. А в октябре того же года сыграл 15 минут на искусственном газоне «Лужников». Сборная России обыграла тогда португальцев и была еще полна веры в Фабио Капелло.

А Эдер, так и не забивая за сборную, все вызывался и вызывался. В том числе был в составе на провальном для португальцев первенстве в Бразилии. И выходил на замену в первых таймах из-за травм партнеров: в матче с немцами быстро сломался Угу Алмейда, с американцами — Поштига. Против Ганы Эдер вышел с первых минут и тоже ничего не показал. А Португалия полетела домой.

ПОБЕГ ИЗ «ВЕСТ ХЭМА»

Откуда же было столько веры в Эдера у тренеров сборной? За что его купил «Суонси», вывалив немалые деньги? Секрет прост — Эдер много забивал за «Брагу». Оказавшись там летом 2012-го, он сразу обратил на себя внимание. Мало того что забил 13 голов в 27 матчах, так еще и на «Олд Траффорд» отметился шикарной голевой передачей. В поединке Лиги чемпионов «Брага» едва не сотворила тогда сенсацию, поведя у «МЮ» 2:0, но затем все же рассыпалась и пропустила трижды. В сезоне-2014/15 Эдер снова забил 13 и переехал в английскую премьер-лигу.

Кстати, еще до «Браги» он мог оказаться в «Вест Хэме». «Академика», первый серьезный клуб в карьере форварда, уже обо всем договорилась с «молотобойцами», но Эдер… исчез из гостиницы. «Я почувствовал, что со мной общаются неискренне, — рассказал потом футболист. — Понял, что к добру такой переход не приведет. И уехал домой к своим родным».

МИСТЕР ИНТЕРНЕШНЛ

Причиной побега точно не была боязнь новых стран. Тем более в Великобритании у Эдера хватает родных. «Зовите меня Mr.International, — призывал Эдер два года назад, перейдя в “Суонси”. — Моя сестра учится в Вулверхэмтоне, другая сестра тоже долго жила в Англии. А сам я родился в Гвинее-Бисау, откуда мы с мамой уехали в Португалию, когда мне было два года. Не могу жаловаться на тяжелое детство. Да, с семьей виделся не так часто. Она жила в Лиссабоне, а я учился в колледже в Коимбре, где проводил все время. Но был счастлив. И благодарен колледжу за то, кем я стал. Тем более что именно в Коимбре получил шанс стать профессиональным футболистом».

БЕЛАЯ ПЕРЧАТКА

У Эдера есть необычная примета. В его носке всегда припрятана белая перчатка, которую он достает, если забивает. Так было и после гола Франции. Эдера спрашивали, что кроется за этим ритуалом. То ли он большой фанат Майкла Джексона, то ли любит гольф, то ли в этом есть что-то из военной тематики… «Просто, мне так нравится. Это лишняя мотивация. Видите, помогло, — отшутился Эдер после финала. — И дальше будет помогать!».

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ EURO

Минувший сезон сложно назвать для Эдера выдающимся. Он стабильно выступал за «Лилль», провел 37 матчей. Забил при этом 7 мячей, отдал 5 голевых передач. Но его команда заняла в чемпионате только 11-е место, вылетела из Лиги Европы на стадии отбора от азербайджанской «Габалы»…

К тому же Эдер ни разу не отличился в матче с по-настоящему грозным соперником: от его точных ударов и результативных передач пострадали «Метц», «Дижон», «Нанси», «Сент-Этьен», «Бастия», «Кан», «Ренн», «Бордо» и «Генгам». А также «Бержерак» в Кубке Франции.

Примечательно, что куда бы ни приезжал «Лилль», трибуны встречали Эдера, испортившего стране праздник, оглушительным свистом. Разве что на Корсике, где распространены националистические настроения, фанаты «Бастии» устроили форварду теплый прием и вывесили баннеры: «Франция тебя ненавидит, а мы тобой восхищаемся!».

ФОРВАРД ШТРАФНОЙ БЕЗ ОСОБОГО ИЗЫСКА

Если говорить о чисто футбольных качествах, то сложно назвать Эдера ярким игроком. Он классический форвард штрафной. Мощный и в меру быстрый. С неплохой, но не выдающейся техникой. С поставленным, но не убийственным по силе ударом с правой. Да и головой при своем росте он бы играть получше — за два последних сезоне отличился «со второго этажа» лишь однажды. Забивает он как правило с близкой дистанции, оказываясь с глазу на глаз с вратарем. Из семи голов прошлого сезона один он провел с пенальти, другой ударом с линии ворот, третий после грубейшего ляпа вратаря.

К слову, позиции Эдера в сборной Португалии тоже не впечатляют. После Euro он провел за национальную команду всего четыре матча: товарищеские против Гибралтара (45 минут) и Швеции (45), и официальные против Швейцарии (45) и Фарер (10). Не забил ни разу. А на Кубок конфедераций Фернанду Сантуш его вообще не взял. Доберется ли он до России другим маршрутом?