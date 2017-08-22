Эдер, которого ненавидит Франция. Кто едет в «Локо»
По информации «СЭ», в ближайшее время в «Локомотиве» может оказаться форвард «Лилля» Эдер. Год назад 29-летний нападающий стал героем Португалии, когда забил победный мяч в финале чемпионата Европы против Франции.
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ГАДКИЙ УТЕНОК
Гол французам в Париже в одно мгновение превратил Эдера в мировую знаменитость, но вы слышали о нем хоть
29-летний португалец (рост 188 см) — герой на родине, но на клубном уровне он привык жить в атмосфере насмешек и неприязни.
На чемпионате Европы Эдер выступал уже в качестве игрока «Лилля», а за несколько месяцев до турнира еще числился в «Суонси». В Великобритании над ним откровенно глумились, потому что у него там ничего не получалось. Трансфер в почти 6 миллионов евро оказался провальным. «Суонси» купил Эдера у «Браги» в 2015-м, а уже в мае 2016-го продал «Лиллю» меньше чем за 4. Эдер не забил ни одного гола в 14 матчах за валлийский клуб.
«Когда он выходил на замену, то сказал мне: “Босс, я собираюсь забить”. И этот гадкий утенок забил! Так что теперь он прекрасный лебедь».
Так сказал после финала чемпионата Европы главный тренер португальцев Фернанду Сантуш. Прозвище «Суонси» — лебеди.
ПЕРВЫЙ ГОЛ — И СРАЗУ ТАКОЙ!
Только вдумайтесь: «золотой» гол на 109-й минуте финала стал для 28-летнего на тот момент Эдера ПЕРВЫМ (!) за сборную в официальных матчах. До этого были лишь три мяча в товарищеских.
Впервые Эдера привлекли в сборную еще в августе 2012-го — на матчи отборочного турнира ЧМ-2014 против Люксембурга и Азербайджана. Тогда же он и дебютировал. А в октябре того же года сыграл 15 минут на искусственном газоне «Лужников». Сборная России обыграла тогда португальцев и была еще полна веры в Фабио Капелло.
А Эдер, так и не забивая за сборную, все вызывался и вызывался. В том числе был в составе на провальном для португальцев первенстве в Бразилии. И выходил на замену в первых таймах
ПОБЕГ ИЗ «ВЕСТ ХЭМА»
Откуда же было столько веры в Эдера у тренеров сборной? За что его купил «Суонси», вывалив немалые деньги? Секрет прост — Эдер много забивал за «Брагу». Оказавшись там летом 2012-го, он сразу обратил на себя внимание. Мало того что забил 13 голов в 27 матчах, так еще и на «Олд Траффорд» отметился шикарной голевой передачей. В поединке Лиги чемпионов «Брага» едва не сотворила тогда сенсацию, поведя у «МЮ» 2:0, но затем все же рассыпалась и пропустила трижды. В сезоне-2014/15 Эдер снова забил 13 и переехал в английскую
Кстати, еще до «Браги» он мог оказаться в «Вест Хэме». «Академика», первый серьезный клуб в карьере форварда, уже обо всем договорилась с «молотобойцами», но Эдер… исчез из гостиницы. «Я почувствовал, что со мной общаются неискренне, — рассказал потом футболист. — Понял, что к добру такой переход не приведет. И уехал домой к своим родным».
МИСТЕР ИНТЕРНЕШНЛ
Причиной побега точно не была боязнь новых стран. Тем более в Великобритании у Эдера хватает родных. «Зовите меня Mr.International, — призывал Эдер два года назад, перейдя в “Суонси”. — Моя сестра учится в Вулверхэмтоне, другая сестра тоже долго жила в Англии. А сам я родился в
БЕЛАЯ ПЕРЧАТКА
У Эдера есть необычная примета. В его носке всегда припрятана белая перчатка, которую он достает, если забивает. Так было и после гола Франции. Эдера спрашивали, что кроется за этим ритуалом. То ли он большой фанат Майкла Джексона, то ли любит гольф, то ли в этом есть
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ EURO
Минувший сезон сложно назвать для Эдера выдающимся. Он стабильно выступал за «Лилль», провел 37 матчей. Забил при этом 7 мячей, отдал 5 голевых передач. Но его команда заняла в чемпионате только 11-е место, вылетела из Лиги Европы на стадии отбора от азербайджанской «Габалы»…
К тому же Эдер ни разу не отличился в матче с
Примечательно, что куда бы ни приезжал «Лилль», трибуны встречали Эдера, испортившего стране праздник, оглушительным свистом. Разве что на Корсике, где распространены националистические настроения, фанаты «Бастии» устроили форварду теплый прием и вывесили баннеры: «Франция тебя ненавидит, а мы тобой восхищаемся!».
ФОРВАРД ШТРАФНОЙ БЕЗ ОСОБОГО ИЗЫСКА
Если говорить о чисто футбольных качествах, то сложно назвать Эдера ярким игроком. Он классический форвард штрафной. Мощный и в меру быстрый. С неплохой, но не выдающейся техникой. С поставленным, но не убийственным по силе ударом с правой. Да и головой при своем росте он бы играть получше — за два последних сезоне отличился «со второго этажа» лишь однажды. Забивает он как правило с близкой дистанции, оказываясь с глазу на глаз с вратарем. Из семи голов прошлого сезона один он провел с пенальти, другой ударом с линии ворот, третий после грубейшего ляпа вратаря.
К слову, позиции Эдера в сборной Португалии тоже не впечатляют. После Euro он провел за национальную команду всего четыре матча: товарищеские против Гибралтара (45 минут) и Швеции (45), и официальные против Швейцарии (45) и Фарер (10). Не забил ни разу. А на Кубок конфедераций Фернанду Сантуш его вообще не взял. Доберется ли он до России другим маршрутом?
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