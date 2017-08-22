Не уверенный в себе «Спартак». Рейтинг тура

КОКОРИН ПРОДОЛЖАЕТ

Нападающий «Зенита» демонстрирует чудеса результативности: уверенно лидирует в бомбардирской гонке, забил в Перми очередной победный мяч. Сам Александр объясняет свое преображение исключительно тем, что при Манчини стал играть на любимой позиции. Неужели все действительно так просто? И неужели прежние наставники форварда не догадались до такого «гениального» тактического хода?

СЕМИН НЕ ОТСТАЕТ

«Локомотив» идет на втором месте. Закончись чемпионат сейчас, команда Юрия Семина получила бы прямую путевку в группу Лиги чемпионов. Удивляет, что на фоне классных результатов, в том числе побед над ЦСКА и «Спартаком», да еще когда у команды нет классного нападающего, по-прежнему возникают слухи о недовольстве тренером где-то в железнодорожных верхах. В чем логика?

САМЕДОВ ИЗВИНЯЕТСЯ

Один экс-локомотивец Глушаков открыл счет, забив свой первый мяч в сезоне. Но праздновать его не стал. То ли как раз потому, что «Локо» для него не чужой клуб. То ли чувствовал, что радоваться рано. Символично, что переломным моментом стало удаление за симуляцию еще одного бывшего железнодорожника — Самедова. После матча он извинился и через прессу, и через соцсети, но что толку?

Впрочем, не только Самедов виноват в поражении красно-белых. «Спартак» в целом выглядит не уверенным в себе, в который раз упустил преимущество. Без сомнения на атмосферу вокруг чемпиона влияет также странная возня вокруг трансферов. Обещанных покупок по-прежнему нет, внутренняя борьба продолжается. Здесь бы на сцене появиться самому главному человеку в клубе, прояснить ситуацию… Но главного человека пока не слышно.

ЦСКА НЕ ЗАБИВАЕТ, «УРАЛ» НЕ ПРОИГРЫВАЕТ

Накануне решающего ответного матча в отборе Лиги чемпионов против «Янг Бойз» ЦСКА не сумел справиться на выезде с «Уралом». Команда Александра Тарханова остается единственной в лиге, помимо «Зенита», которая еще ни разу не уступила. Но армейцам от этого не легче: на победу они не наиграли, что перед встречей с дерзкими швейцарцами настораживает. Тем более что в Берне красно-синие, кажется, уже использовали лимит удачи.

РОСТОВ БЬЕТСЯ

На третьем месте обосновался «Ростов». Причем по делу! Кто бы мог подумать, что после расставания с Курбаном Бердыевым и тотальной распродажи игроков команда останется в числе лидеров! Конечно, рано петь оды Леониду Кучуку. Следует хотя бы дождаться гостевых матчей с «Зенитом» и ЦСКА. Но и ничья с «Краснодаром» (а по ходу встречи у желто-синих было даже больше моментов) — это тоже серьезно. Одни мужики ушли, но на их место пришли другие.

БЕРДЫЕВ ГРОМИТ

А тем временем сам Бердыев потихонечку возвращает «Рубину» победный дух. После двух осечек на старте казанцы больше не проигрывали. А от «Анжи» вообще мокрого места не оставили. Правда, здесь нужно помнить, что махачкалинцы перед игрой лишились главного тренера. Часто это, наоборот, придает команде сил, позволяет на эмоциях заиграть ярче. Но потому Александр Григорян и прослыл самым колоритным тренером лиги, что все с ним связанное редко вписывается в привычные рамки.

ТУЛА УДИВЛЯЕТ

Пожалуй, главная сенсация тура случилась в Грозном. «Ахмат» по всем прогнозам должен был прервать серию неудач и уверенно разобраться с тульским «Арсеналом». Но на деле все вышло иначе. Чеченский клуб проиграл в четвертый раз подряд. Антигероем встречи стал бразилец Лео Жаба, в том числе не реализовавший пенальти. Олегу Кононову не позавидуешь, ведь цели перед ним поставлены весьма высокие, а на очереди матчи с ЦСКА, «Локо» и путешествие в Хабаровск…